Аэропорт «Байкал» идёт на годовой рекорд по количеству обслуженных самолётов

В плане обслужить 5000 самолётов

6 декабря в плане работы улан-удэнского аэропорта приём и отправка 19 рейсов. Об этом сообщил Дмитрий Гармаев, генеральный директор воздушной гавани.

«Новогодний ажиотаж начался, - написал он в официальном телеграм-канале. - Пассажиры летают, закрывая дела года. Грузовики везут подарки».

По его словам, аэропорт работает круглосуточно.

«Сегодня за ночь обслужено шесть рейсов, - сообщил Гарамев. - В этом году уже обслужено 4 698 воздушных судов. До конца года планируется обслужить более 5 000 самолётов».