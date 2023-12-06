Аэропорт «Байкал» идёт на годовой рекорд по количеству обслуженных самолётов

В плане обслужить 5000 самолётов
6 декабря в плане работы улан-удэнского аэропорта приём и отправка 19 рейсов. Об этом сообщил Дмитрий Гармаев, генеральный директор воздушной гавани.
«Новогодний ажиотаж начался, - написал он в официальном телеграм-канале. - Пассажиры летают, закрывая дела года. Грузовики везут подарки».
По его словам, аэропорт работает круглосуточно.
«Сегодня за ночь обслужено шесть рейсов, - сообщил Гарамев. - В этом году уже обслужено 4 698 воздушных судов. До конца года планируется обслужить более 5 000 самолётов».Как сообщал «Байкал-Daily», до конца 2023 года через аэропорт Улан-Удэ может пройти 700 тысяч пассажиров. В 2022 году через воздушными воротами столицы Бурятии воспользовались 629 004 человека.
В аэропорту «Байкал» сейчас строится новый терминал для внутренних рейсов. Одна из целей руководства и собственников аэровокзала Улан-Удэ - превысить цифру в миллион обслуженных пассажиров в год.