Пропускной пункт в Забайкальске стали лидером по количеству грузов

Экономика, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Итоги были подведены на российско-китайском рабочем комитете



Железнодорожный пункт пропуска Забайкальск впервые занял первое место по количеству проходящих через пункты пропуска со стороны Китая железнодорожных составов и транспортируемых грузов. С российской стороны на первое место по количеству транспортируемых грузов уверенно вышел МАПП Забайкальск. Об этом 28 ноября в ходе 32-го заседания регионального российско-китайского рабочего комитета регулярных встреч по вопросам координации и взаимодействия между Забайкальем и Маньчжурией заявила заместитель министра планирования и развития региона Марина Степанова.



Китайскую сторону представлял заместитель мэра муниципального правительства Маньчжурии Чен Гобинь. На заседании обсуждалось исполнение протокола 31-й регулярной встречи с Маньчжурией, которое прошло в Чите в прошлом году.



По словам Марины Степановой, пропускная способность МАПП «Забайкальск» показывает стабильный рост количества пересекающих таможенную границу ЕАЭС грузовых транспортных средств.



- Если в первом квартале 2023 года это количество составляло 26 741 единицу транспортных средств, во втором квартале это уже было 30 529 единиц, в третьем квартале – 39 979 единиц. Рост количества транспортных средств по сравнению с началом года составил почти 50%, а рост грузооборота вырос на 40%, - подчеркнула замминистра.



Кроме того, стороны обсудили взаимодействие между ООО «Читаавтотранс» и управлением транспорта Маньчжурии. При действующем 12-часовом рабочем графике на пассажирском направлении ежедневно осуществляется шесть международных рейсов Маньчжурия – Забайкальск – Маньчжурия, Маньчжурия – Борзя, Краснокаменск, Чита.



Итогом заседания рабочего комитета станет подписание протокола, куда войдёт перечень вопросов международного сотрудничества на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.



