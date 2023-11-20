Бурятию включили в топ-30 регионов по уровню зарплат

Эксперты подсчитали, сколько жителей получают зарплату свыше 100 тысяч рублей
Бурятию включили в топ-30 регионов России с высокой зарплатой. Рейтинг российских регионов по уровню зарплат представило РИА Новости.
В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые работники). Кроме того, были проанализированы и приведены в рейтинге такие показатели, как доля низкооплачиваемых работников (менее 20 тысяч рублей в месяц), а также диапазон самых распространённых зарплат в регионе.
По данным исследования, в Бурятии зарплату от 100 тысяч рублей получают 9,1% работающих людей. Работников, получающих зарплату менее 20 тысяч рублей, в республике 4,7%. Диапазон типовых зарплат в регионе варьируется от 29 до 63 тысяч рублей.
В общем рейтинге республика заняла 30 место из 85-ти регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области в исследовании не учитывались).
Самые высокие зарплаты, по оценке РИА Новости, получают на севере России и в столице. Лидером по зарплатам, как и ранее, является Чукотский автономный округ, где 58,7% работников получают не менее 100 тысяч рублей. При этом Чукотка занимает лидирующую позицию в этом рейтинге с 2019 года.
Вторую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ с долей в 52,7% высокооплачиваемых работников. Замыкает первую тройку по доле высоких зарплат Магаданская область с результатом 47,6%. На четвёртом и пятом местах расположились Ненецкий автономный округ и Москва, в которых более 100 тысяч рублей получают 42,5% и 39,3% работников соответственно.
Также высокой долей — более 30% — работников с высокой зарплатой могут похвастать Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия) и Камчатский край. Там прирост доли высокооплачиваемых сотрудников составил от 7 до 11 процентных пунктов. При этом самая быстрая динамика роста числа таких работников наблюдалась в Якутии, а наименьшая — на Камчатке.
Бурятию включили в топ-30 регионов по уровню зарплат
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