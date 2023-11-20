20 ноября

19 ноября

Популярное

Бурятию включили в топ-30 регионов по уровню зарплат

Бурятию включили в топ-30 регионов по уровню зарплат
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Эксперты подсчитали, сколько жителей получают зарплату свыше 100 тысяч рублей

Бурятию включили в топ-30 регионов России с высокой зарплатой. Рейтинг российских регионов по уровню зарплат представило РИА Новости.

В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые работники). Кроме того, были проанализированы и приведены в рейтинге такие показатели, как доля низкооплачиваемых работников (менее 20 тысяч рублей в месяц), а также диапазон самых распространённых зарплат в регионе.

По данным исследования, в Бурятии зарплату от 100 тысяч рублей получают 9,1% работающих людей. Работников, получающих зарплату менее 20 тысяч рублей, в республике 4,7%. Диапазон типовых зарплат в регионе варьируется от 29 до 63 тысяч рублей.

В общем рейтинге республика заняла 30 место из 85-ти регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области в исследовании не учитывались). 

Самые высокие зарплаты, по оценке РИА Новости, получают на севере России и в столице. Лидером по зарплатам, как и ранее, является Чукотский автономный округ, где 58,7% работников получают не менее 100 тысяч рублей. При этом Чукотка занимает лидирующую позицию в этом рейтинге с 2019 года.

Вторую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ с долей в 52,7% высокооплачиваемых работников. Замыкает первую тройку по доле высоких зарплат Магаданская область с результатом 47,6%. На четвёртом и пятом местах расположились Ненецкий автономный округ и Москва, в которых более 100 тысяч рублей получают 42,5% и 39,3% работников соответственно.

Также высокой долей — более 30% — работников с высокой зарплатой могут похвастать Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия) и Камчатский край. Там прирост доли высокооплачиваемых сотрудников составил от 7 до 11 процентных пунктов. При этом самая быстрая динамика роста числа таких работников наблюдалась в Якутии, а наименьшая — на Камчатке.

заработная плата рейтинг

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятию включили в топ-30 регионов по уровню зарплат
Бурятию включили в топ-30 регионов по уровню зарплат
Экономика, 20.11.2023
Эксперты подсчитали, сколько жителей получают зарплату свыше 100 тысяч рублей
В Бурятии выявлено свыше 2 тысяч гектаров земли под жилую застройку
В Бурятии выявлено свыше 2 тысяч гектаров земли под жилую застройку
Экономика, 20.11.2023
Для многоквартирной застройки можно использовать более 30 участков
Жители Бурятии продолжают бегство на запад России
Жители Бурятии продолжают бегство на запад России
Экономика, 17.11.2023
Они устремились в российскую столицу, Подмосковье и Питер
В Бурятии сиротам, участвующим в СВО, будут давать деньги на жильё вне очереди
В Бурятии сиротам, участвующим в СВО, будут давать деньги на жильё вне очереди
Экономика, 16.11.2023
Средства на квартиры им выделят из республиканского бюджета

«Приближаются к московским»: В Бурятии озаботились подорожанием квартир в новостройках
«Приближаются к московским»: В Бурятии озаботились подорожанием квартир в новостройках
Экономика, 16.11.2023
В Народном Хурале считают, что это подстёгивает жителей республики к переезду на запад России
ЕР: В бюджет заложены допсредства на развитие села
ЕР: В бюджет заложены допсредства на развитие села
Экономика, 16.11.2023
Во втором чтении был принят федеральный бюджет на 2024 год
Грузооборот в пункте пропуска Наушки в Бурятии вырос на треть
Грузооборот в пункте пропуска Наушки в Бурятии вырос на треть
Экономика, 14.11.2023
С начала года оформлено 6,5 млн тонн грузов
Жители Бурятии отдают за ипотеку почти половину своей зарплаты
Жители Бурятии отдают за ипотеку почти половину своей зарплаты
Экономика, 13.11.2023
Средний размер жилищного кредита в республике приблизился к 4 миллионам
Бурятия продолжает избавляться от госдолга
Бурятия продолжает избавляться от госдолга
Экономика, 13.11.2023
С начала года его объём снизился на 6,4%
Зарплата в Бурятии оказалась самой низкой на Дальнем Востоке
Зарплата в Бурятии оказалась самой низкой на Дальнем Востоке
Экономика, 13.11.2023
Однако некоторым специалистам при этом предлагают по 200 с лишним тысяч в месяц
В Иркутской области утвердили программу газификации ЖКХ до 2033 года
В Иркутской области утвердили программу газификации ЖКХ до 2033 года
Экономика, 09.11.2023
К сетям газораспределения могут подключить более 19 тысяч домовладений

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^