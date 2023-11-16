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«Приближаются к московским»: В Бурятии озаботились подорожанием квартир в новостройках

«Приближаются к московским»: В Бурятии озаботились подорожанием квартир в новостройках
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
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На очередной сессии Народного Хурала 16 ноября депутат Леонид Белых затронул вопрос о подорожании квартир в новых домах. Он заявил, что ему поступает просто шквал вопросов и даже упрёков от избирателей.

- Сейчас идёт отток кадров, люди уезжают на запад. А что предпринимается в этом направлении? Цены уже приближаются к московским и никакого разъяснения, ничего, – констатировал Леонид Белых.

Ранее эксперты федерального портала «Мир квартир» выяснили, как изменились цены на жильё в новых домах в октябре. Они изучили стоимость квадратного метра и самих апартаментов в 70 крупнейших городах страны, в каждом из которых проживает более 300 тысяч человек.

В среднем по России «квадрат» в новостройках стал дороже на 3,4% – до 122 095 рублей, а квартиры – на 3,6% – до 6 миллионов 519 тысяч. В Улан-Удэ квадратный метр сейчас стоит примерно 144 428 рублей. В истёкшем месяце цена на него поднялась на 10,1%. За жильё на первичном рынке в столице Бурятии просят в среднем 5 миллионов 796 тысяч (+5,7%).

По словам генерального директора портала Павла Луценко, растущая ключевая ставка Центробанка ещё летом убедила россиян в том, что с ипотекой стоит поторопиться, поскольку проценты по кредитам грозят увеличиться.

- В сентябре и октябре банки одобряли заявки, поданные ещё в июле-августе. Плюс активизировались владельцы валютных сбережений, которые из-за выросшего курса доллара смогли позволить себе больше, чем когда-либо, – пояснил Павел Луценко. – Всё это сделало октябрь горячим, а рост цен на квадратный метр за этот месяц сравнялся с ростом за весь III квартал 2023-го. Если же сравнить показатели с октябрём 2022-го, «квадрат» в российских новостройках за год подорожал на 10,9%, а средний лот – на 11,8 %.
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