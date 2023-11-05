Горячий октябрь: Квартиры в новостройках в Улан-Удэ стремительно дорожают



Сами квартиры за это время наценились в 63 городах. Сильнее всего – в Нижнем Тагиле (11,9%), Челябинске (11%), Владимире (10,8%), Симферополе (9,7%), Архангельске (8,6%), Омске (8,6%), Набережных Челнах (8,5%), Курске (8,5%), Кургане (7,9%) и Новокузнецке (7,3%). В Махачкале (4,5%), Грозном (2,9%), Владивостоке (0,5%), Мурманске (0,1%), а также Ленинградской области (0,3%) за жильё в новостройках стали просить меньше, в трёх населённых пунктах всё осталось по-прежнему.



По словам генерального директора портала Павла Луценко, растущая ключевая ставка Центробанка ещё летом убедила россиян в том, что с ипотекой стоит поторопиться, поскольку проценты по кредитам грозят увеличиться.



- В сентябре и октябре банки одобряли заявки, поданные ещё в июле-августе. Плюс активизировались владельцы валютных сбережений, которые из-за выросшего курса доллара смогли позволить себе больше, чем когда-либо, – поясняет Павел Луценко. – Всё это сделало октябрь горячим, а рост цен на квадратный метр за этот месяц сравнялся с ростом за весь III квартал 2023-го. Если же сравнить показатели с октябрём 2022-го, «квадрат» в российских новостройках за год подорожал на 10,9%, а средний лот – на 11,8 %.



Эксперты федерального портала «Мир квартир» выяснили, как изменились цены на жильё в новых домах в октябре. Они изучили стоимость квадратного метра и самих апартаментов в 70 крупнейших городах страны, в каждом из которых проживает более 300 тысяч человек.В среднем по России «квадрат» в новостройках подорожал на 3,4% – до 122 095 рублей, а квартиры – на 3,6% – до 6 миллионов 519 тысяч.В Улан-Удэ квадратный метр сейчас стоит примерно 144 428 рублей. В истёкшем месяце цена на него поднялась на 10,1%. За жильё на первичном рынке в столице Бурятии просят в среднем 5 миллионов 796 тысяч (+5,7%).В соседней Чите «квадрат» оценили в 142 117 рублей, квартиру на первичке – в 7 миллионов 196 тысяч, в Иркутске – в 135 626 тысяч и 7 миллионов 87 тысяч рублей соответственно.В середине осени квадратный метр в новом доме стал дороже в 66 городах и подешевел в трёх. Лишь в одном – Мурманске – его стоимость осталась прежней. Наибольший рост продемонстрировали Челябинск (11,7%), Симферополь (11,1%), Магнитогорск (11%), Улан-Удэ (10,1%), Набережные Челны (8,4%), Архангельск (7,7%), Владимир (7,4%), Кемерово (7,4%), Саранск (6,8%) и Нижний Тагил (6,4%), а падение – Грозный (-5,5%), Севастополь (1,3%) и Чита (0,9%).