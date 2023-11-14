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Грузооборот в пункте пропуска Наушки в Бурятии вырос на треть

Грузооборот в пункте пропуска Наушки в Бурятии вырос на треть
Экономика,  Фото:Бурятская таможня
С начала года оформлено 6,5 млн тонн грузов

6,5 млн тонн грузов и багаж почти 20 тысяч пассажиров оформили сотрудники таможенного поста железнодорожном пункта пропуска Наушки за 10 месяцев 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

По сравнению с прошлым годом грузооборот увеличился на треть. В среднем за сутки таможенники оформляют по 15 железнодорожных составов, а в дни пиковой нагрузки – более 20.

Также с начала года таможенники пресекли 192 случая незаконного перемещения товаров, в том числе 37 случаев - незаконного вывоза леса.

- Пункт пропуска Наушки входит в приоритетные пункты пропуска, которые формируют более 80 % международного грузооборота Российской Федерации и пассажирских перевозок в международном транспортном сообщении. В регионе деятельности Бурятской таможни это более 90 % от всего международного грузооборота, - пояснил начальник таможенного поста ЖДПП Наушки Сергей Гробов.

Он подчеркнул, что ЖДПП Наушки отведена роль государственного значения – быть одним из пунктов большого «разворота на Восток». Станция имеет особое расположение и является единственным крупным железнодорожным пунктом пропуска на всём российско-монгольском участке государственной границы РФ. По расчетам специалистов, к 2025 году через станцию Наушки ожидается рост грузопотока до 15 миллионов тонн, что почти в два раза больше современных показателей, а к 2030 году - до 20 миллионов.


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