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Зарплата в Бурятии оказалась самой низкой на Дальнем Востоке

Зарплата в Бурятии оказалась самой низкой на Дальнем Востоке
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Однако некоторым специалистам при этом предлагают по 200 с лишним тысяч в месяц

Представители российской платформы HeadHunter изучили более 60 тысячи вакансий для жителей Дальнего Востока, размещённых на сайте hh.ru в октябре. Они решили узнать, кому в ДФО готовы платить самые высокие зарплаты. Как выяснилось, треть (32%) работодателей предлагают от 100 тысяч рублей, а 6% – более 200 тысяч в месяц.

Средний же размер жалованья для дальневосточников в середине осени составил 59 493 рублей – на 14% выше, чем в целом по России. Больше всего можно заработать в компаниях Магаданской области – 75 833 рубля. Также в топ-3 попали Чукотка (73 301) и Камчатка (64 875). Далее идут Забайкалье (60 848), Амурская область (60 817), Якутия (59 737), Приморье (59 648), Сахалин (59 473), Еврейская автономная область (59 289) и Хабаровский край (57 706). 

Самая маленькая зарплата по сравнению с остальными субъектами ДФО в Бурятии. Но есть и исключения. К примеру, в Улан-Удэ стоматологу-терапевту предлагают от 350 тысяч, а врачу-дерматологу/косметологу – от 250 000 до 350 000 (в обоих случаях – до вычета налогов).

- Зарплату в 200 тысяч и выше указали в 3600 актуальных вакансий на Дальнем Востоке. Большая часть этих предложений относится к таким сферам, как «Перевозки, логистика, склад и ВЭД», «Добывающая отрасль», а также «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование». Чаще всего это вакансии для узких специалистов с соответствующим образованием и опытом работы, многие из которых относятся к инженерным и рабочим специальностям, – отмечает директор HeadHunter на Дальнем Востоке Ксения Аверина. 
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