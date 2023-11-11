Улан-удэнский вертолёт покажут на авиационном шоу в Дубае

Туда привезли Ми-171А3

Экспонаты российского павильона престижной выставки Dubai Airshow-2023 10 ноября доставили в Дубай.

«Наши «птички» готовятся взмыть в небо ОАЭ, а пока они прибыли на Dubai Airshow-2023 на гигантских транспортниках Ан-124 «Руслан», - сообщила пресс-служба холдинга «Вертолёты России». - Винтокрылые машины выгружаются из огромных самолетов и буксируются к месту выставки».

Они предстанут перед участниками престижного международного авиасалона в Объединённых Арабских Эмиратах 13 ноября.

«Вертолёты России» госкорпорации Ростех представят на Dubai Airshow новейший многоцелевой Ми-171А3. Он сочетает в себе передовые технологии и выдающиеся лётные характеристики. Такие вертолёты предназначены для работы в прибрежной зоне и обслуживания плавучих буровых платформ.

Ми-171А3 производят на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ). «Байкал-Daily» сообщал, что предприятие уже заключило контракты на 26 таких машин. 16 для «Газпрома», 10 - для дальневосточной авиакомпании «Аврора».

На площадке «Вертолётов России» также покажут модернизированный вертолет Ка-32А11М с новой российской системой пожаротушения, медицинский «Ансат», предназначенный для срочной эвакуации больных и пострадавших.



Dubai Airshow - одна из наиболее престижных отраслевых выставок в мире. И это уникальная возможность продемонстрировать продукцию «Вертолётов России» потенциальным заказчикам из стран Азии, Африки и других, уверены в пресс-службе холдинга.