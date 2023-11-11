11 ноября

10 ноября

Популярное

Улан-удэнский вертолёт покажут на авиационном шоу в Дубае

Улан-удэнский вертолёт покажут на авиационном шоу в Дубае
Экономика,  Фото:пресс-служба "Вертолётов России"

Туда привезли Ми-171А3

Экспонаты российского павильона престижной выставки Dubai Airshow-2023 10 ноября доставили в Дубай.

«Наши «птички» готовятся взмыть в небо ОАЭ, а пока они прибыли на Dubai Airshow-2023 на гигантских транспортниках Ан-124 «Руслан», - сообщила пресс-служба холдинга «Вертолёты России». - Винтокрылые машины выгружаются из огромных самолетов и буксируются к месту выставки».

Они предстанут перед участниками престижного международного авиасалона в Объединённых Арабских Эмиратах 13 ноября.

«Вертолёты России» госкорпорации Ростех представят на Dubai Airshow новейший многоцелевой Ми-171А3. Он сочетает в себе передовые технологии и выдающиеся лётные характеристики. Такие вертолёты предназначены для работы в прибрежной зоне и обслуживания плавучих буровых платформ.

Ми-171А3 производят на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ). «Байкал-Daily» сообщал, что предприятие уже заключило контракты на 26 таких машин. 16 для «Газпрома», 10 - для дальневосточной авиакомпании «Аврора».

На площадке «Вертолётов России» также покажут модернизированный вертолет Ка-32А11М с новой российской системой пожаротушения, медицинский «Ансат», предназначенный для срочной эвакуации больных и пострадавших.

Dubai Airshow - одна из наиболее престижных отраслевых выставок в мире. И это уникальная возможность продемонстрировать продукцию «Вертолётов России» потенциальным заказчикам из стран Азии, Африки и других, уверены в пресс-службе холдинга.
Улан-Удэнский авиазавод авиация вертолёты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области утвердили программу газификации ЖКХ до 2033 года
В Иркутской области утвердили программу газификации ЖКХ до 2033 года
Экономика, 09.11.2023
К сетям газораспределения могут подключить более 19 тысяч домовладений
В Бурятии продолжают дорожать некоторые стройматериалы
В Бурятии продолжают дорожать некоторые стройматериалы
Экономика, 08.11.2023
За месяц в республике наценились металл и напольная плитка

Озвучены планы развития промышленности Забайкалья
Озвучены планы развития промышленности Забайкалья
Экономика, 07.11.2023
Среди них: поддержка предприятий и промышленные кластеры
В Бурятии назвали самых востребованных специалистов
В Бурятии назвали самых востребованных специалистов
Экономика, 07.11.2023
Они пользуются спросом на рынке труда, но сами стали реже искать работу
Бурятия оказалась 69-й в стране по доступности съёмного жилья
Бурятия оказалась 69-й в стране по доступности съёмного жилья
Экономика, 07.11.2023
Позволить себе квартиру в аренду могут только 39% семей
Забайкальский губернатор объяснил высокие цены на бензин в Бурятии
Забайкальский губернатор объяснил высокие цены на бензин в Бурятии
Экономика, 07.11.2023
Александр Осипов заявил, что виной всему «родовая травма советского государственного планирования»

В Бурятии собрали богатый урожай картофеля
В Бурятии собрали богатый урожай картофеля
Экономика, 03.11.2023
Урожай в этот раз превысил прошлогодние показатели

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^