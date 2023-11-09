В Иркутской области утвердили программу газификации ЖКХ до 2033 года

К сетям газораспределения могут подключить более 19 тысяч домовладений



В Иркутской области утверждена региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций области на 2024 –2033 годы. Документ подписал председатель правительства региона Константин Зайцев.



– Программа предусматривает мероприятия, направленные на создание в регионе условий для обеспечения эффективного и надёжного газоснабжения, повышения уровня газификации и использования природного газа, в том числе в качестве газомоторного топлива. Планируется, что реализация этих мероприятий позволит увеличить ежегодный объём потребляемого в регионе природного газа до 149 миллионов кубических метров, в том числе в качестве моторного топлива – до 2,3 миллионов кубических метров, – отметил Константин Зайцев.



Как рассказал министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин, реализация мероприятий программы предполагает строительство объектов магистрального транспорта, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, газопроводов-отводов, четырёх газораспределительных станций, комплекса производства сжиженного природного газа, автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций. Предусматривается создание технической возможности подключения к сетям газораспределения более 19,7 тысяч домовладений в 11 населённых пунктах Иркутской области, перевод на природный газ 28 котельных, 60 единиц автотранспортной техники.



– Программа начнёт действовать с 1 января 2024 года и будет реализовываться с учётом ежегодного планирования и уточнения мероприятий по газоснабжению и газификации до 2033 года. Прогнозируемый объём финансирования всего периода реализации программы за счёт средств областного и муниципального бюджетов – свыше 7,6 миллиардов рублей. Кроме того, предусмотрено финансирование со стороны единого оператора газификации, – пояснил Анатолий Никитин.



Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, постановлением рекомендуется единому оператору газификации и газораспределительным организациям области принять участие в реализации региональной программы газификации.



