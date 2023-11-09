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В Бурятии в 2023 году вырос спрос на внутренние авиаперевозки

В Бурятии в 2023 году вырос спрос на внутренние авиаперевозки
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru

Речь о полётах из столицы на север

За 10 месяцев 2023 года на рейсах из Улан-Удэ в Таксимо и Нижнеангарск обслужено 23 320 пассажиров. Об этом сообщил «Байкал-Daily» гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

- В прошлом году за 10 месяцев мы обслужили 20 109, - отметил он.

Рейс Улан-Удэ - Нижнеангарск - это «настоящий воздушный мост между городами Бурятии», считает Гармаев.

- Летят не только пассажиры. Каждый рейс везёт крайне важный груз - медикаменты, вакцину, анализы, почтовую корреспонденцию, срочные запчасти.

С 2017 года правительство Бурятии выделяет деньги на поддержку рейсов в Таксимо и Нижнеангарск. В 2023 году выделено 72 млн рублей. Дотации от правительства Бурятии позволяют авиакомпании «Ангара» держать доступные цены на билеты.

- Кроме Нижнеангарска и Таксимо в нашем регионе поддерживают перевозки в Баунтовский район, - сообщил Дмитрий Гарамев.

На вопрос «Байкал-Daily» о поддержке на 2024 года он ответил:

- Бюджет региона пока только верстается. Окончательно будет понятно в декабре. Но думаю, сумма будет не меньше. Рейс очень востребован.

Аэропорт "Байкал" авиация Таксимо Северобайкальск

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