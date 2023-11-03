03 ноября

02 ноября

Популярное

В Бурятии собрали богатый урожай картофеля

В Бурятии собрали богатый урожай картофеля
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Урожай в этот раз превысил прошлогодние показатели

Уборка зерновых культур в Бурятии подходит к концу. По последним данным, во всех хозяйствах республики обмолотили 70 200 га – 98,9% от общей площади зерновых и зернобобовых. Валовой сбор в бункерном весе составил 148 800 тонн. Сейчас полным ходом идёт подработка зерна, после которой будут известны окончательные итоги уборочной-2023.

Успешно завершилась в регионе и уборка картофеля. В сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП собрали 32 100 тонн с площади в полторы тысячи гектаров, что на 4900 тонн больше прошлогодних показателей. Средняя урожайность – 210 центнер на гектар (на 17,4 выше, чем в 2022-ом).

В сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах собрали 17400 тонн овощей на 562 гектарах – на 3300 тонн больше, чем год назад. Среднюю урожайность оценили в 309,9 ц/га.

- Погодные условия в этом году были нетипичными для республики – сказался недостаток тепла. Но в целом текущая ситуация по ключевым позициям отрасли растениеводства положительная. Валовой сбор этого года иной, чем за последние 10 лет. Это, прежде всего, заслуга аграриев – соблюдение технологии возделывания и техническое обновление вносят значительный вклад в формировании урожая, – пояснила начальник отдела растениеводства Минсельхозпрода Бурятии Туяна Тодорхоева.
урожай картофель овощи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Дальнем Востоке предприятия-банкроты погасили долги по зарплате на 223 млн
На Дальнем Востоке предприятия-банкроты погасили долги по зарплате на 223 млн
Экономика, 03.11.2023
Бурятия остаётся в числе регионов, где имеются долги на предприятиях-банкротах
В Бурятии резко подорожали абсолютно все квартиры
В Бурятии резко подорожали абсолютно все квартиры
Экономика, 01.11.2023
Стоимость квадрата на «вторичке» уже перевалила за 95 тысяч рублей
В Бурятии долги перед 145 работниками погасили благодаря прокуратуре
В Бурятии долги перед 145 работниками погасили благодаря прокуратуре
Экономика, 31.10.2023
Накопилась задолженность в размере более 3,6 млн рублей
В Бурятии усиленно думают, что делать с дикими ценами на дрова
В Бурятии усиленно думают, что делать с дикими ценами на дрова
Экономика, 30.10.2023
Жителям республики посоветовали запасаться ими с лета

В Бурятии зафиксировали ускорение роста цен
В Бурятии зафиксировали ускорение роста цен
Экономика, 30.10.2023
Во многом это связано с динамикой стоимости стройматериалов
Эксперты порадовали водителей Бурятии зарплатой в 155 тысяч рублей
Эксперты порадовали водителей Бурятии зарплатой в 155 тысяч рублей
Экономика, 30.10.2023
Она оказалась одной из самых высоких на Дальнем Востоке
За месяц в Бурятии почти в шесть раз увеличилась задолженность по зарплате
За месяц в Бурятии почти в шесть раз увеличилась задолженность по зарплате
Экономика, 27.10.2023
Своих денег не могут дождаться уже сотрудники двух компаний

В Бурятии жалуются на резко подорожавшие яйца
В Бурятии жалуются на резко подорожавшие яйца
Экономика, 27.10.2023

Цены на них взвинтили поставщики

В Забайкалье выберут застройщиков Дальневосточного квартала
В Забайкалье выберут застройщиков Дальневосточного квартала
Экономика, 26.10.2023
В регионе объявлен конкурс на строительство

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^