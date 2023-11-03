Урожай в этот раз превысил прошлогодние показатели
Уборка зерновых культур в Бурятии подходит к концу. По последним данным, во всех хозяйствах республики обмолотили 70 200 га – 98,9% от общей площади зерновых и зернобобовых. Валовой сбор в бункерном весе составил 148 800 тонн. Сейчас полным ходом идёт подработка зерна, после которой будут известны окончательные итоги уборочной-2023.
Успешно завершилась в регионе и уборка картофеля. В сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП собрали 32 100 тонн с площади в полторы тысячи гектаров, что на 4900 тонн больше прошлогодних показателей. Средняя урожайность – 210 центнер на гектар (на 17,4 выше, чем в 2022-ом).
В сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах собрали 17400 тонн овощей на 562 гектарах – на 3300 тонн больше, чем год назад. Среднюю урожайность оценили в 309,9 ц/га.
- Погодные условия в этом году были нетипичными для республики – сказался недостаток тепла. Но в целом текущая ситуация по ключевым позициям отрасли растениеводства положительная. Валовой сбор этого года иной, чем за последние 10 лет. Это, прежде всего, заслуга аграриев – соблюдение технологии возделывания и техническое обновление вносят значительный вклад в формировании урожая, – пояснила начальник отдела растениеводства Минсельхозпрода Бурятии Туяна Тодорхоева.
В Бурятии собрали богатый урожай картофеля
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