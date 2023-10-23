Забайкалье стало лидером среди регионов России по количеству новых бизнесов

Их в основном регистрируют мужчины

Наибольший прирост по числу зарегистрированных бизнесов в 3 квартале 2023 года показали следующие регионы:

1. Забайкальский край (+139%);

2. Красноярский край (+74%);

3. Новосибирская область (+65%).

Такие данные приводит сервис по удалённой регистрации бизнеса и дистанционному открытию счёта «Деловая среда». Его эксперты также подсчитали, какие бизнесы были наиболее популярны среди начинающих предпринимателей за этот период.

Первое место по приросту числа регистраций в сравнении с аналогичным периодом прошлого года занял рекламный бизнес - число россиян, открывших такое дело, увеличилось на 75%. На втором месте оказались пассажирские и грузоперевозки - они также показали серьёзный рост, уступив рекламе доли процента. Третьим типом бизнеса оказалась образовательная деятельность. Здесь прирост субъектов малого бизнеса составил 50%.

«Рекламная деятельность показывает стабильный прирост субъектов малого бизнеса на протяжении всего 2023 года, но пик пришёлся на третий квартал. В том числе это может быть связано с ключевыми изменениями в законодательстве, регулирующем эту сферу, которые недавно вступили в силу. Кроме того, растут сферы пассажирских и грузовых перевозок и образования. Кстати, наш последний опрос показал, что каждый пятый россиянин считает образовательный бизнес сегодня перспективным», — цитируют в пресс-релизе и.о. генерального директора АО «Деловая среда» Алексея Грищенко.

В третьем квартале соотношение мужчин и женщин, оформивших свое дело, практически не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 57% и 43% соответственно. Самым «мужским» оказался Забайкальский край, на долю женщин тут пришлось всего 33%.

Как и в первом полугодии 2023 года почти каждый второй бизнес в России открывала молодежь: 44% составили люди, зарегистрировавшие свое дело до 35 лет, из них 13% - предприниматели до 25 лет. Наибольшая доля молодежи, открывшей бизнес, проживает в Удмуртской республике – здесь на их долю пришлось больше половины регистраций – 53%, из которых 22% – это предприниматели в возрасте от 18 до 25 лет.

В третьем квартале россияне чаще делали выбор в пользу регистрации ИП: распределение ИП и ООО в третьем квартале 2023 года составило 86% и 14% соответственно. В сравнении с прошлым годом число ИП выросло на 5%. Наибольшая доля ИП была зарегистрирована в Волгоградской области – здесь ООО досталось лишь 6% от числа всех открытых бизнесов.

Данные подтверждаются

По статистике нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» Забайкальский край тоже в лидерах.

«Мы вошли в топ регионов, где больше всего вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса, - цитирует начальника отдела развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития региона Наталью Белову пресс-служба правительства Забайкалья. - Вместе с нами в лидерах Республика Калмыкия, Ингушетия, Дагестан и Тыва. Для нас это большое достижение и мы продолжим работу в этом направлении с тем же энтузиазмом».

Она добавила, что в целом по стране уровень достижения показателей нацпроекта по развитию МСП за 9 месяцев 2023 года составил 100%.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.