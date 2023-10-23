Москва подкинет Бурятии денег на реконструкцию кукольного театра









Работы должны завершиться в 2024 году. Реставрация обойдётся почти в миллиард рублей. Всё идёт по графику. Обновлённый театр будет состоять из девяти блоков: пять восстановят, а четыре построят с нуля. Сейчас они готовы на 90%,



- При реконструкции строители работают очень осторожно и применяют только ручные инструменты. Сейчас на объекте ведётся бетонирование перекрытий, монтаж опалубки, установка кирпичных перегородок и вживление колонн, – подчеркнули в министерстве.



К концу года возведут весь каркас здания, закроют тепловой контур и завершат благоустройство. Установку оборудования запланировали на 2024-ый.



После реконструкции площадь учреждения станет вдвое больше, а зрительный зал сможет вместить 196 человек. В театре также появятся планшет сцены, сценический карман, дежурный склад кукол, буфет, кабинеты администрации, артистические, два репетиционных зала, костюмерная, студия звукозаписи с аппаратной, основные производственные, складские и вспомогательные помещения, цеха и помещения инженерного обслуживания.



Как



- В первую очередь театр кукол должен быть волшебным дворцом, где дети и взрослые попадают в мир любимых героев – по примеру театров Казани, Йошкар-Олы и Омска. Нужно, чтобы его внешний образ и содержание соответствовали образу театрального пространства, в котором маленькие зрители впечатляются и получают опыт общения с театром кукол, – рассказывал художественный руководитель «Ульгэра» Эрдэни Жалцанов.



Основной архитектурной задачей при проектировании стало воссоздание прежнего облика здания. Оно должно выглядеть так же, как до пожара, случившегося в 1930 году. Ранее рабочие разобрали часть постройки, не имеющую исторической ценности и не подлежащую реставрации. На её месте появятся четыре новых блока.

Масштабная реконструкция театра кукол «Ульгэр» в столице Бурятии стартовала в феврале 2022-го. Здание на улице Ленина, 46 построили ещё в 1917-ом, а сто лет спустя, в 2017-м, его признали аварийным и закрыли.Работы должны завершиться в 2024 году. Реставрация обойдётся почти в миллиард рублей. Всё идёт по графику. Обновлённый театр будет состоять из девяти блоков: пять восстановят, а четыре построят с нуля. Сейчас они готовы на 90%, рассказали ранее в Минкульте РБ. После приступят к внутренней отделке помещений и оформлению фасадов. Параллельно с каркасными работами начался монтаж пожарной системы.- При реконструкции строители работают очень осторожно и применяют только ручные инструменты. Сейчас на объекте ведётся бетонирование перекрытий, монтаж опалубки, установка кирпичных перегородок и вживление колонн, – подчеркнули в министерстве.К концу года возведут весь каркас здания, закроют тепловой контур и завершат благоустройство. Установку оборудования запланировали на 2024-ый.После реконструкции площадь учреждения станет вдвое больше, а зрительный зал сможет вместить 196 человек. В театре также появятся планшет сцены, сценический карман, дежурный склад кукол, буфет, кабинеты администрации, артистические, два репетиционных зала, костюмерная, студия звукозаписи с аппаратной, основные производственные, складские и вспомогательные помещения, цеха и помещения инженерного обслуживания.Как сообщал «Байкал-Daily» , дизайн, который придумали дизайнер Анна Ильина и художники Ирина и Ольга Ертахановы, согласовали после долгих обсуждений. Зрителей прямо у входа будут встречать сказочные персонажи, а стены и витражи украсит авторская роспись. Всё пространство станет олицетворением бурятской культуры и воплощением названия – «Ульгэр», что в переводе с бурятского означает «сказка».- В первую очередь театр кукол должен быть волшебным дворцом, где дети и взрослые попадают в мир любимых героев – по примеру театров Казани, Йошкар-Олы и Омска. Нужно, чтобы его внешний образ и содержание соответствовали образу театрального пространства, в котором маленькие зрители впечатляются и получают опыт общения с театром кукол, – рассказывал художественный руководитель «Ульгэра» Эрдэни Жалцанов.Основной архитектурной задачей при проектировании стало воссоздание прежнего облика здания. Оно должно выглядеть так же, как до пожара, случившегося в 1930 году. Ранее рабочие разобрали часть постройки, не имеющую исторической ценности и не подлежащую реставрации. На её месте появятся четыре новых блока.

Ряду российских регионов пообещали дополнительное финансирование на завершение реконструкции и капитального ремонта театров юного зрителя и театров кукол. Об этом сообщили накануне в правительстве РФ.Всего на модернизацию таких учреждений из федерального бюджета направят ещё 836 с половиной миллионов рублей. Из них более 198 миллионов выделят на реконструкцию Волгоградского театра кукол, что позволит закончить её уже в 2023-ем – на год раньше запланированного срока. Завершится в этом году благодаря допфинансированию и капитальный ремонт театра кукол в Томской области.В 2024-ом свыше 630 миллионов получат Бурятия, Марий Эл, Тыва, Забайкальский край, а также Калужская, Оренбургская, Рязанская, Самарская и Саратовская области. Правда, конкретные суммы пока неизвестны – документ должны опубликовать позже.- Финансирование позволит обновить детские театры, увеличить количество посетителей и повысить туристическую привлекательность регионов, – заявили в российском правительстве.