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Товарооборот России и Китая за 9 месяцев 2023 года вырос почти на треть

Товарооборот России и Китая за 9 месяцев 2023 года вырос почти на треть
Экономика,  Фото:pixabay.com.
Он составил почти 176,4 миллиарда долларов

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам трёх кварталов 2023 года вырос на 29,5 процента и составил почти 176,4 миллиарда долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главное таможенное управление КНР.

Китай за девять месяцев 2023 года поставил товаров почти на 81,4 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 56,9 процента. Импортировал товаров на 12,7 процентов больше - 94,9 миллиарда долларов.

Отдельно в сентябре товарооборот двух стран достиг 21,1 миллиарда долларов, Россия ввезла в КНР товаров на сумму 11,5 миллиарда долларов, а закупила — на 9,6 миллиарда долларов.

По итогам 2022 года товарооборот вырос на 29,3 процента и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.

Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя государствами, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году.

После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля 2022 года, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.




товарооборот Китай

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