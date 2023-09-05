Путин допустил ускорение строительства магистрального газопровода «Сила Сибири –2»

От него ветка пойдёт в Бурятию и Забкрай

4 сентября президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросу реализации проекта «Мурманский СПГ». Он сделал заявление о перспективах газификации страны:

- Учитывая хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами, рассматриваем возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода «Сила Сибири –2».

Президент отметил:

- Главная задача нефтегазовой отрасли, всего отечественного ТЭКа – это обеспечение именно собственных нужд нашей страны». Интересов своей экономики, всех российских потребителей: как предпринимателей, бизнеса, так и граждан, включая продолжение важнейшей программы газификации.

Владимир Путин 14 марта заявил в Улан-Удэ, что Бурятию и Забайкальский край нужно обеспечить магистральным газом в ближайшие десять лет. 21 марта президент объявил о договоренности с Китаем по поводу строительства газопровода. «Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд куб. м газа надежных стабильных поставок из России», - заявил он. Вице-премьер Александр Новак тогда говорил, что у Москвы и Пекина «есть общее понимание, что проект поддерживается».

Однако в конце мая появились новости о том, что Китай затягивает проектирование газопровода «Сила Сибири-2», который должен пройти из России через Монголию в КНР. В монгольской части проект носит название «Союз Восток».

Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что Китай рассматривает альтернативный проект поставок газа из Туркмении, написали в конце апреля Reuters и Financial Times. «Газпром» эту информацию тогда опроверг.

В эфире «Первого канала» 30 июня экономист и китаевед Николай Вавилов объяснил, что происходит с проектированием этой важной для Бурятии и Забайкальского края трубой. По его словам, сроки проектирования и строительства магистрального газопровода из России в КНР могут варьироваться. Но Китаю нужен газ из России. Так что рано или поздно газопровод «Сила Сибири-2» будет построен.

Справка:

«Союз Восток» - монгольская часть российского газопровода «Сила Сибири-2» мощностью 50 млрд кубометров газа в год. По ней сырье из Западной Сибири будет экспортироваться в Китай. Меморандум о проведении оценки возможности реализации проекта «Газпром» и правительство Монголии подписали в декабре 2019 года. Протяженность трассы магистрального газопровода (МГП) «Сила Сибири-2» составит порядка 2600 км, МГП «Союз Восток» - 962,9 км. Российско-монгольскую границу газопровод «Сила Сибири-2» пересечёт в районе г. Кяхта, а «Союз Восток» пройдёт из аймака Сэленге на юго-восток до аймака Дорноговь, граничащего с автономным районом Внутренняя Монголия на севере Китая. Планируется, что от него будут сделаны ответвления до Улан-Удэ и Читы.