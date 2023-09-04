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В Бурятии почти вдвое вырос спрос на специалистов нефтегазовой отрасли

В Бурятии почти вдвое вырос спрос на специалистов нефтегазовой отрасли
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Некоторым из них предлагают по 166 с лишним тысяч в месяц

В Бурятии спрос на персонал в нефтегазовых компаниях за год вырос на 46%. Это выяснили представители российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности, который отмечается в первое воскресенье сентября. В 2023 году он выпал на 3-е число.

Всего за восемь месяцев – с января по август – на сайте  hh.ru  разместили 127 600 вакансий в этой отрасли – на 43% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Большинство (9%) приходится на Москву. Далее идут Санкт-Петербург (6%), Уфа (4%), Тюмень, Иркутск и Красноярск (по 3%).

На Дальнем Востоке появилось более 6 предложений о трудоустройстве (+21%). Больше всего спрос увеличился на Камчатке (на 80%), в Хабаровском крае (47%) и Бурятии (46%). В республике насчитывается 5% от всех вакансий в ДФО – с января открыли около 300. Соискателям при этом предлагают от 122 989 до 166 667 рублей в месяц.

Самые востребованные специалисты  в отрасли сегодня – водитель (5% от всех актуальных предложений), слесарь и машинист (по 4%), инженер-конструктор, менеджер по продажам, сварщик, кассир, продавец (по 3%), электромонтажник, разнорабочий, технолог, инженер ПТО, инженер по охране труда и токарь (по 2%).

В дефиците при этом – токари (на одну вакансию приходится всего 0,9 резюме), слесари (1,5), сварщики (1,6), разнорабочие (1,8), продавцы (1,8), машинисты (1,8) и электромонтажники (2).

- Наиболее острая нехватка специалистов из сферы «Добыча сырья» наблюдается в Еврейской АО (0,6 резюме), Хабаровском крае (1), Амурской области, на Чукотке (1,2), в Якутии (1,3), Хакасии, Приморье и на Камчатке (по 1,4). В Бурятии на одну вакансию в нефтегазе приходилось 1,3 резюме (в 2022-ом – 1,5), – отмечают в HeadHunter. – Средний диапазон предлагаемых зарплат в ДФО составил 50 000 - 126 437 рублей (в 2022-ом – 44 000 - 107 228).
вакансии нефтегазовая отрасль

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