Соответствующее поручение дал Алексей Цыденов
150 млн рублей из республиканского бюджета будет направлено Дорожному фонду Бурятии на ремонт дорог местного значения во всех районах Бурятии. Соответствующее поручение дал 24 августа глава республики Алексей Цыденов.
- С учётом обильных осадков приняли решение о выделении муниципальным образованиям дополнительных средств на содержание автодорог общего пользования местного значения, в том числе на обеспечение безопасности дорожного движения и аварийно-восстановительные работы, - подчеркнул Алексей Цыденов.
Поступления в Дорожный фонд будут чуть выше прогнозного плана, что позволяет выделить дополнительные средства всем районам республики. Администрации муниципальных образований направят их на содержание и ремонт дорог местного значения в наиболее востребованных местах, сообщили в пресс-службе правительства республики.
В мае 2023 года по поручению нлавы Бурятии все муниципальные образования также получили дополнительные средства. Тогда было выделено 100 млн рублей на ремонт и содержание наиболее востребованных дорог местного значения.
Всего на содержание дорог в Бурятии в 2023 году из республиканского бюджета выделено 777 млн рублей. На эти средства будет проведен ямочный ремонт, обновлена дорожная разметка, восстановлены изношенные верхние слои асфальта, дорожные знаки и верхний слой дорожного полотна на гравийных дорогах. В целом на реконструкцию, капремонт и ремонт дорог в республике направлено из федерального и регионального бюджетов – 14,2 млрд. рублей.
На ремонт дорог Бурятии выделят дополнительно 150 млн
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 25.08.2023
Соответствующее поручение дал Алексей Цыденов
Экономика, 25.08.2023
Это обошлось республике почти в 25 миллионов рублей
Экономика, 24.08.2023
В республике неплохо зарабатывают добытчики полезных ископаемых, строители и страховщики
Экономика, 24.08.2023
Вместе с республикой в списке оказалось ещё девять российских регионов
Экономика, 23.08.2023
В колонии состоялся памятный концерт
Экономика, 22.08.2023
За год их запросы заметно возросли
Экономика, 21.08.2023
Эксперты утверждают, что почти у трети жителей республики они выше среднероссийской
Экономика, 19.08.2023
Делегация Лаоса находится в Бурятии как участник I международного буддийского форума
Экономика, 17.08.2023
В проекте по созданию фабрики участвуют монгольские и белорусские компании
Экономика, 17.08.2023
Финал премии пройдёт в октябре
Их проконтролировали сотрудники Россельхознадзора
Также на треть увеличилось производство колбасных изделий
В республике катастрофически не хватает медиков, фармацевтов и токарей
Экономика, 15.08.2023
Нарушения в основном связаны с контрабандой леса, пиломатериалов, табачной продукции
Экономика, 15.08.2023
С начала года в республике появилось 1700 частных домов