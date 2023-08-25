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На ремонт дорог Бурятии выделят дополнительно 150 млн

На ремонт дорог Бурятии выделят дополнительно 150 млн
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Соответствующее поручение дал Алексей Цыденов

150 млн рублей из республиканского бюджета будет направлено Дорожному фонду Бурятии на ремонт дорог местного значения во всех районах Бурятии. Соответствующее поручение дал 24 августа глава республики Алексей Цыденов.

- С учётом обильных осадков приняли решение о выделении муниципальным образованиям дополнительных средств на содержание автодорог общего пользования местного значения, в том числе на обеспечение безопасности дорожного движения и аварийно-восстановительные работы, - подчеркнул Алексей Цыденов.

Поступления в Дорожный фонд будут чуть выше прогнозного плана, что позволяет выделить дополнительные средства всем районам республики. Администрации муниципальных образований направят их на содержание и ремонт дорог местного значения в наиболее востребованных местах, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В мае 2023 года по поручению нлавы Бурятии все муниципальные образования также получили дополнительные средства. Тогда было выделено 100 млн рублей на ремонт и содержание наиболее востребованных дорог местного значения.

Всего на содержание дорог в Бурятии в 2023 году из республиканского бюджета выделено 777 млн рублей. На эти средства будет проведен ямочный ремонт, обновлена дорожная разметка, восстановлены изношенные верхние слои асфальта, дорожные знаки и верхний слой дорожного полотна на гравийных дорогах. В целом на реконструкцию, капремонт и ремонт дорог в республике направлено из федерального и регионального бюджетов – 14,2 млрд. рублей.
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