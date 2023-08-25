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В Забайкалье газетные киоски смогут проводить мимо кассы больше товаров

В Забайкалье газетные киоски смогут проводить мимо кассы больше товаров
Экономика,  Фото:pixabay.com.
Соответствующий приказ принял минэконом края

Министерство экономического развития Забайкальского края приняло приказ, благодаря которому расширен перечень сопутствующих товаров, которые для продажи в газетно-журнальных киосках не будут нуждаться в расчёте через контрольно-кассовую технику, сообщает пресс-служба областного правительства.

- Мы всегда стараемся помочь тем, кому это необходимо. Организации и индивидуальные предприниматели теперь могут производить расчёты без применения контрольно-кассовой техники не только при продаже газет и журналов, а также ещё ряда сопутствующих товаров,- объяснил зампред правительства региона Александр Бардалеев.

Приказом ведомства ассортимент сопутствующих товаров расширен с учётом современных потребностей покупателей. В ассортимент теперь включены сумки (пакеты) полиэтиленовые и текстильные, сувенирные изделия, изделия народных и художественных промыслов, флэш-устройства и прочие устройства хранения данных, парфюмерные и косметические товары.

- Сейчас таким киоскам приходится буквально выживать. И мы хотим сохранить этот маленький бизнес. Поэтому всесторонне поддерживаем, - подытожил Александр Бардалеев.
Забайкальский край торговля

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