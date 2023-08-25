В Бурятии ещё более 300 человек нашли работу благодаря соцконтракту

Это обошлось республике почти в 25 миллионов рублей
Несколько лет назад в Бурятии запустили программу под названием «Социальный контакт», которая реализуется в рамках нацпроекта «Демография». Благодаря ей жители республики могут получить определённую сумму на открытие собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства, трудоустройство, переобучение и дальше зарабатывать уже самостоятельно. Деньги при этом возвращать не надо.
В 2022-ом помощь оказали 352 нашим землякам – все они нашли работу. С начала 2023-го этой мерой поддержки воспользовались 385, и 301 уже трудоустроился.
- Объём финансирования на эти цели составил свыше 24 миллионов 800 тысяч рублей, – уточнила глава Минсоцзащиты Бурятии Татьяна Быкова.
В ведомстве напомнили: участнику соцконтракта, который ищет работу, в течение трёх месяцев перечисляют выплату, равную величине прожиточного минимума для трудоспособного населения –17 079 рублей. При необходимости оплачивают и обучение на курсах, но в этом случае – не более 30 тысяч за курс.
В столице Бурятии соцконтракт по трудоустройству заключили 118 человек. В общей сложности они получили свыше 9 миллионов рублей. Среди жителей районов больше всего желающих воспользоваться такой возможностью – 23 – оказалось в Кабанском. Им оказали поддержку на 1 миллион 400 тысяч.
В республике неплохо зарабатывают добытчики полезных ископаемых, строители и страховщики
Вместе с республикой в списке оказалось ещё девять российских регионов
В колонии состоялся памятный концерт
За год их запросы заметно возросли
Эксперты утверждают, что почти у трети жителей республики они выше среднероссийской
Делегация Лаоса находится в Бурятии как участник I международного буддийского форума
В проекте по созданию фабрики участвуют монгольские и белорусские компании
Финал премии пройдёт в октябре
Их проконтролировали сотрудники Россельхознадзора
Также на треть увеличилось производство колбасных изделий
В республике катастрофически не хватает медиков, фармацевтов и токарей
Нарушения в основном связаны с контрабандой леса, пиломатериалов, табачной продукции
С начала года в республике появилось 1700 частных домов
Зампред правительства Бурятии провёл переговоры с гендиректором Иркутской нефтяной компании
В одном из сёл республики за литр АИ-92 просят 53 рубля