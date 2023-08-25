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В Бурятии ещё более 300 человек нашли работу благодаря соцконтракту

В Бурятии ещё более 300 человек нашли работу благодаря соцконтракту
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Это обошлось республике почти в 25 миллионов рублей

Несколько лет назад в Бурятии запустили программу под названием «Социальный контакт», которая реализуется в рамках нацпроекта «Демография». Благодаря ей жители республики могут получить определённую сумму на открытие собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства, трудоустройство, переобучение и дальше зарабатывать уже самостоятельно. Деньги при этом возвращать не надо.

В 2022-ом помощь оказали 352 нашим землякам – все они нашли работу. С начала 2023-го этой мерой поддержки воспользовались 385, и 301 уже трудоустроился.

- Объём финансирования на эти цели составил свыше 24 миллионов 800 тысяч рублей, – уточнила глава Минсоцзащиты Бурятии Татьяна Быкова.
 
В ведомстве напомнили: участнику соцконтракта, который ищет работу, в течение трёх месяцев перечисляют выплату, равную величине прожиточного минимума для трудоспособного населения –17 079 рублей. При необходимости оплачивают и обучение на курсах, но в этом случае – не более 30 тысяч за курс.
 
В столице Бурятии соцконтракт по трудоустройству заключили 118 человек. В общей сложности они получили свыше 9 миллионов рублей. Среди жителей районов больше всего желающих воспользоваться такой возможностью – 23 – оказалось в Кабанском. Им оказали поддержку на 1 миллион 400 тысяч.
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