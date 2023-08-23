В Бурятии осуждённые исполнили песни Виктора Цоя

В колонии состоялся памятный концерт



В исправительной колонии №8 в Селенгинском районе Бурятии почтили память лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя.



В клубе учреждения вокально-инструментальный ансамбль исполнил хиты группы, после осуждённым кратко рассказали биография советского рок-музыканта. Зрители приняли активное участие в дискуссии и выражении своего отношения к певцу и его творчеству, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



15 августа 1990 года знаменитый рок-музыкант скончался в автокатастрофе, он попал в ДТП на 35-м километре латвийской трассы Слока—Талси, неподалёку от города Тукумса, когда возвращался с отдыха в Прибалтике.

