В колонии состоялся памятный концерт
В исправительной колонии №8 в Селенгинском районе Бурятии почтили память лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя.
В клубе учреждения вокально-инструментальный ансамбль исполнил хиты группы, после осуждённым кратко рассказали биография советского рок-музыканта. Зрители приняли активное участие в дискуссии и выражении своего отношения к певцу и его творчеству, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
15 августа 1990 года знаменитый рок-музыкант скончался в автокатастрофе, он попал в ДТП на 35-м километре латвийской трассы Слока—Талси, неподалёку от города Тукумса, когда возвращался с отдыха в Прибалтике.
В Бурятии осуждённые исполнили песни Виктора Цоя
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