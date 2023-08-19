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Делегация Лаоса заинтересовалась техникой Улан-Удэнского авиазавода

Делегация Лаоса заинтересовалась техникой Улан-Удэнского авиазавода
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Делегация Лаоса находится в Бурятии как участник I международного буддийского форума (0+)

Глава Бурятии Алексей Цыденов и заместитель председателя Национального фронта Лаосской Народно-Демократической Республики Сенаматмонтри Чантхавонг обсудили вопросы сотрудничества, сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Добро пожаловать в Бурятию. Мы очень рады, что вы нашли время и возможность и так далеко к нам в Бурятию прилететь. Сегодня мир очень разный непростой, у нас есть то, что связывает нас всех – это, безусловно, буддизм. Как показывает современное развитие мира наиболее динамично и эффективно развиваются страны, в которых буддизм является одной из основных религий. Сегодня больше половины ВВП представляют буддийские страны, значит мы все на правильном пути, - отметил глава Бурятии.

Сенаматмонтри Чантхавонг, рассказал, что Лаос заинтересован в закупке техники, в том числе, авиационной, а также в увеличении квоты на обучение лаосских студентов в образовательных учреждениях России.

- Уважаемый Алексей Самбуевич, нам очень приятно быть здесь. Мы под большим впечатлением от красоты Бурятии и Улан-Удэ. Наша делегация полностью поддерживает такое большое событие, как первый международный буддийский форум. Нам приятно видеть политику, которая поддерживает интересы всего народа страны, его верования и учения. Я надеюсь, что итогом нашей встречи станет новое направление сотрудничества в торгово-экономических и культурных направлениях. Лаос и Россия сотрудничают с 1960 годов, надеемся, что наши взаимоотношения будут только пополняться новыми направлениями, мы заинтересованы в закупке техники, - отметил заместитель Сенаматмонтри Чантхавонг.

В Улан-Удэ делегация Лаоса сам авиазавод для ознакомления с производимой авиатехникой и обсуждения возможной закупки вертолётов.

Лаос Улан-Удэнский авиазавод

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