Делегация Лаоса заинтересовалась техникой Улан-Удэнского авиазавода

Экономика, Фото: пресс-служба правительства РБ

Делегация Лаоса находится в Бурятии как участник I международного буддийского форума (0+)



Глава Бурятии Алексей Цыденов и заместитель председателя Национального фронта Лаосской Народно-Демократической Республики Сенаматмонтри Чантхавонг обсудили вопросы сотрудничества, сообщили в пресс-службе правительства республики.



- Добро пожаловать в Бурятию. Мы очень рады, что вы нашли время и возможность и так далеко к нам в Бурятию прилететь. Сегодня мир очень разный непростой, у нас есть то, что связывает нас всех – это, безусловно, буддизм. Как показывает современное развитие мира наиболее динамично и эффективно развиваются страны, в которых буддизм является одной из основных религий. Сегодня больше половины ВВП представляют буддийские страны, значит мы все на правильном пути, - отметил глава Бурятии.



Сенаматмонтри Чантхавонг, рассказал, что Лаос заинтересован в закупке техники, в том числе, авиационной, а также в увеличении квоты на обучение лаосских студентов в образовательных учреждениях России.



- Уважаемый Алексей Самбуевич, нам очень приятно быть здесь. Мы под большим впечатлением от красоты Бурятии и Улан-Удэ. Наша делегация полностью поддерживает такое большое событие, как первый международный буддийский форум. Нам приятно видеть политику, которая поддерживает интересы всего народа страны, его верования и учения. Я надеюсь, что итогом нашей встречи станет новое направление сотрудничества в торгово-экономических и культурных направлениях. Лаос и Россия сотрудничают с 1960 годов, надеемся, что наши взаимоотношения будут только пополняться новыми направлениями, мы заинтересованы в закупке техники, - отметил заместитель Сенаматмонтри Чантхавонг.



В Улан-Удэ делегация Лаоса сам авиазавод для ознакомления с производимой авиатехникой и обсуждения возможной закупки вертолётов.



