Нарушения в основном связаны с контрабандой леса, пиломатериалов, табачной продукции
Бурятские таможенники подвели итоги работы за первое полугодие 2023 года. По сравнению с прошлым годом количество правонарушений выросло на 26%.
- За полгода было возбуждено 16 уголовных и 1329 дел об административных правонарушениях. Штрафы за нарушения таможенного законодательства составили почти 146,9 млн рублей. Особое внимание уделялось нарушениям в лесопромышленной отрасли, из 16 уголовных дел 12 дел - по фактам контрабанды лесоматериалов, - сообщили в Бурятской таможне.
Также в ведомстве отметили, что по сравнению с тем же периодом прошлого года количество административных правонарушений выросло на 26 %.
Традиционно нарушения выявляются при перемещении через таможенную границу лесо- и пиломатериалов, товаров народного потребления.
Чаше стали фиксироваться нарушения, связанные с перемещением табачной продукции, в том числе с сокрытием от таможенного контроля.
По итогам полугодия по решению суда в федеральную собственность было обращено товаров на сумму 25,4 млн рублей. Из них товары более чем на 9 млн были безвозмездно переданы в социальные учреждения и на нужды СВО.
Благодаря кинологам и собакам было зарегистрировано 65 случаев обнаружения табачных изделий, в трёх случаях найдены сильнодействующие и наркотические вещества, а ещё в восьми – оружие и боеприпасы.
Бурятская таможня за полгода выписала штрафов на 147 млн
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