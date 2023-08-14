Зампред правительства Бурятии провёл переговоры с гендиректором Иркутской нефтяной компании
Продолжается проработка вопроса поставки газа в северные районы Бурятии. 14 августа зампред правительства по развитию инфраструктуры Евгений Луковников сообщил о предварительных результатах переговоров с гендиректором Иркутской нефтяной компании Яковом Гинзбургом.
- Сегодня в Иркутске провели совещание с генеральным директором Иркутской нефтяной компании. Главный вопрос, который прорабатываем – это стоимость сжиженного природного газа. Этот вопрос поднимаем не первый раз, однако к общим выгодным условиям не приходим. Для нас самое главное - не увеличивать стоимость тарифа для населения. Учитывая, что цена самого газа дороже угля, даже не берём во внимание строительство завода по сжижению, логистику и т.п., тариф получается достаточно высоким, - сообщил в своём Telegram-канале Луковников.
По его словам, Яков Гинзбург предложил три варианта поставки газа. Луковников уточнил, что для Бурятии оптимальным является третий вариант. «В связи с этим мы можем заходить в процесс. В ближайшее время подготовим и подпишем соглашение», - добавил он.
- Хочу отметить, что вопрос поставки газа в Северобайкальск достаточно сложный, есть много нюансов, из-за которых процесс постоянно затягивается, - подчеркнул зампред правительства.
По его словам, две котельные в Северобайкальске планируется перевести на газ. В городе Усть-Кут Иркутской области будет построена станция по сжижению природного газа, далее газ будет доставляться на север Байкала по железной дороге. И уже в Северобайкальске установят газгольдеры, которые будут обеспечивать газовые котельные.
- При газификации города ставится главное условие, чтобы расходы на модернизацию не легли на плечи жителей. В любом случае, это наиболее экономичный вариант для региона, - заключил Евгений Луковников.
В Бурятии решают вопрос с поставками сжиженного газа
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 14.08.2023
Зампред правительства Бурятии провёл переговоры с гендиректором Иркутской нефтяной компании
Экономика, 14.08.2023
В одном из сёл республики за литр АИ-92 просят 53 рубля
Экономика, 11.08.2023
Продукция востребована в Монголии и Китае
Экономика, 11.08.2023
По данным исследований, в некоторых компаниях размер жалованья уже доходит до 125 тысяч рублей
Экономика, 08.08.2023
98% всего экспортируемого зерна из Иркутской области уходит в КНР
Экономика, 08.08.2023
Активнее всего работодатели ищут рабочих и строителей
Помочь с её строительством главе республики пообещал Михаил Мишустин
В списке из ста городов столица Бурятии оказалась на 83 месте
У некоторых из них зарплаты перевалили за 130 тысяч
Мера призвана уменьшить объём отходов и снизить негативное воздействие на окружающую среду
Экономика, 06.08.2023
За год оно снизилось на 10%
Экономика, 05.08.2023
Медперсоналу не доплачивали отпускные и компенсации
Они принимают участие в Забайкальском внешнеэкономическом форуме
В режиме телемоста движение запустили министр транспорта РФ и глава РЖД
Стоимость «квадрата» жилья в республике достигла 89 тысяч