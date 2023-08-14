В Бурятии решают вопрос с поставками сжиженного газа

Экономика, Фото: телеграм-канал Евгения Луковникова

Зампред правительства Бурятии провёл переговоры с гендиректором Иркутской нефтяной компании



Продолжается проработка вопроса поставки газа в северные районы Бурятии. 14 августа зампред правительства по развитию инфраструктуры Евгений Луковников сообщил о предварительных результатах переговоров с гендиректором Иркутской нефтяной компании Яковом Гинзбургом.



- Сегодня в Иркутске провели совещание с генеральным директором Иркутской нефтяной компании. Главный вопрос, который прорабатываем – это стоимость сжиженного природного газа. Этот вопрос поднимаем не первый раз, однако к общим выгодным условиям не приходим. Для нас самое главное - не увеличивать стоимость тарифа для населения. Учитывая, что цена самого газа дороже угля, даже не берём во внимание строительство завода по сжижению, логистику и т.п., тариф получается достаточно высоким, - сообщил в своём Telegram-канале Луковников.



По его словам, Яков Гинзбург предложил три варианта поставки газа. Луковников уточнил, что для Бурятии оптимальным является третий вариант. «В связи с этим мы можем заходить в процесс. В ближайшее время подготовим и подпишем соглашение», - добавил он.



- Хочу отметить, что вопрос поставки газа в Северобайкальск достаточно сложный, есть много нюансов, из-за которых процесс постоянно затягивается, - подчеркнул зампред правительства.



По его словам, две котельные в Северобайкальске планируется перевести на газ. В городе Усть-Кут Иркутской области будет построена станция по сжижению природного газа, далее газ будет доставляться на север Байкала по железной дороге. И уже в Северобайкальске установят газгольдеры, которые будут обеспечивать газовые котельные.



- При газификации города ставится главное условие, чтобы расходы на модернизацию не легли на плечи жителей. В любом случае, это наиболее экономичный вариант для региона, - заключил Евгений Луковников.

