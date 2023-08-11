Эксперты предрекли рост зарплат в Бурятии

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

По данным исследованиям, в некоторых компаниях размер жалованья уже доходит до 125 тысяч рублей



Сотрудники российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter проанализировали более 12 тысяч вакансий, размещённых с начала лета, и выяснили, какие зарплаты чаще всего предлагают соискателям Бурятии. С июня по август их размер колебался от 40 230 до 125 000 рублей.



- Это заметно больше, чем год назад – летом 2022-го было от 34 483 до 103 448 рублей, – рассказали в HeadHunter.



Среди организаций и предприятий, которые наиболее активно публиковали вакансии – торговые сети, сотовые операторы, интернет-провайдеры, нефтедобывающая компания, банк и агрохолдинг.



- Мы ожидаем дальнейшего роста предлагаемых зарплат – это напрямую связано с усиливающимся дефицитом кадров, – пояснила директор HeadHunter на Дальнем Востоке Ксения Аверина. – Бизнесу на Дальнем Востоке – как крупному, так и малому – для развития сегодня остро нужны люди, но «свободных рук» на рынке труда нет. И большинство работодателей в краткосрочной перспективе видят один выход из ситуации – «перекупать» специалистов. Сложность в том, что это происходит без связи с ростом производительности труда и с большой долей вероятности скажется на экономике не лучшим образом.