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Специалисты рассказали, сколько получают железнодорожники в Бурятии

Специалисты рассказали, сколько получают железнодорожники в Бурятии
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
У некоторых из них зарплаты перевалили за 130 тысяч

В первое воскресенье августа все работники железнодорожного транспорта отмечают свой профессиональный праздник. В этом году он выпал на 6-ое число. Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter решили выяснить, сколько получают представители этой отрасли в дальневосточных регионах и, в частности, в Бурятии – в зависимости от своего опыта и специальности.

Вакансий в ДФО для железнодорожников за год стало больше на 57% – с января по июль на сайте hh.ru разместили около 3200. Больше всего – в Приморье (48% от общего числа), Хабаровском крае (15%) и Амурской области (12%). Далее идут Якутия (8%), Забайкалье и Бурятия (по 6 %).

Сильнее всего спрос растёт в Забайкальском крае. Там за семь месяцев 2023 года насчитали в два с половиной раза больше предложений, чем за аналогичный период 2022-го. Железнодорожники за 12 месяцев стали востребованнее в Хабаровском крае (78%), Амурской области (75%) и Якутии (71%). В Бурятии же этот показатель составил всего 5%.

В целом по стране зарплаты в этой сфере колеблются от 70 000 до 132 184 рублей, в то время как среднероссийская в июле достигла 58 360. В ДФО самое высокое жалованье – у работников железной дороги в Якутии, Забайкалье и Еврейской автономной области – от 114 943 до 195 402 рублей. В Бурятии предлагают от 45 977 до 133 621 (против 34 483 - 60 000 годом ранее).

- Размер заработка зависит, в первую очередь, от конкретной специальности. У проводников он колеблется от 43 000 до 74 713 рублей, а у электромонтёров устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), отвечающих за безаварийную работу шлагбаумов и светофоров – от 91 954 до 160 920 рублей.
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