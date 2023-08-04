В Бурятии станцию Таксимо открыли после реконструкции

Экономика, Фото: пресс-служба правительства РБ

В режиме телемоста движение запустили министр транспорта РФ и глава РЖД



4 августа в Бурятии после реконструкции открыли станцию Таксимо ― одну из крупнейших на Байкало-Амурской магистрали.



В режиме телемоста движение поездов по вновь построенным путям дали министр транспорта РФ Виталий Савельев, глава РЖД Олег Белозёров и глава Бурятии Алексей Цыденов.



Станция Таксимо в Бурятии – важнейший железнодорожный узел Восточно-Сибирской магистрали. Модернизация позволила увеличить пропускную способность объекта с 25 до 59 грузовых поездов в сутки.



- Для России это имеет стратегическое значение – это ещё один важный шаг на пути разворота экономики на Восток и наращивании экспортного потенциала нашей страны, - подчеркнул министр транспорта РФ Виталий Савельев.



Во время реконструкции железнодорожники построили три дополнительных и отремонтировали четыре действующих пути, уложили 13 стрелочных переводов, а также протянули шесть километров контактной сети и 58 км новых линий связи. Обустроено освещение, реконструированы технологические здания и сооружения.



Провозная способность на участке Лена – Таксимо увеличена с 37 до 40 млн тонн в год, на участке Таксимо – Новая Чара – с 30 до 38 млн тонн в год.



- Сегодня станция развивается в соответствии с целевыми показателями Восточного полигона и продолжает играть ключевую роль в обеспечении движения поездопотоков по Байкало-Амурской магистрали. Строительство дополнительных приемоотправочных путей на станции позволит не только обеспечить с существенным запасом потребную пропускную способность прилегающих участков, но и выстроить эффективный технологический процесс работы станции, - отметил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.



- Безусловно, для Бурятии, Северобайкальска, Северо-Байкальского и Муйского районов западный БАМ и железная дорога – это основа жизни. Здесь не только идёт развитие инфраструктуры, не только строительство вторых путей, разъездов и их электрификация. Сейчас много вкладывается в социальные объекты. У нас в республике при поддержке РЖД по решению президента Владимира Путина и генерального директора компании Олега Белозёрова финансируется строительство в городе Северобайкальск крытого ледового корта, строится стадион гимназии №5, идёт ремонт школ и детских садов. В целом, у нас очень большое количество объектов, которые РЖД финансирует за свой счёт для создания качественных условий жизни, - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.



