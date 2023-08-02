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В Бурятии появятся ещё две солнечные электростанции

В Бурятии появятся ещё две солнечные электростанции
Экономика,  Фото:pixabay.com
Одну из них построят в Джидинском, а вторую – в Бичурском районе

Недалеко от джидинского села Дырестуй приступили к строительству новой солнечной электростанции (СЭС) мощностью 50 МВт. Работы должны завершиться в июле 2024-го. Тогда же объект введут в эксплуатацию. Объем инвестиций составит более пяти миллиардов рублей, сообщили в Минтрансе Бурятии.

Подрядная организация направила в Госстройжилнадзор извещение о начале строительства и предоставила полный пакет документов – от разрешения, проектной и распорядительной документации до заключения экспертизы. В ведомстве уже составляют программу проверок и намерены нанести обязательный профилактический визит.

Ещё одна станция такой же мощности появится возле села Малый Куналей в Бичурском районе

- Безусловно, реализация этих проектов повышает надёжность системы электроснабжения и инвестиционную привлекательность республики в целом. С запуском новой СЭС будет создано около 20 новых рабочих мест для местных жителей, – подчеркнул зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

Также в планах – оборудовать подъездную дорогу к СЭС. Поставка основного оборудования на объект уже началась. Сегодня в республике насчитывается шесть солнечных электростанций и самая крупная из них – та, что находится в джидинском селе Нижний Торей.

- Её мощность – 45 МВт. Мощность новых составит уже 50 МВт и вместе они обеспечат 166 млн киловатт-часов электрической энергии, а ежегодное снижение выбросов углекислого газа составит приблизительно 74 тысячи тонн, – заявил глава Минтрансе РБ Александр Гоге.

Самую первую СЭС – Бичурскую – построили в 2017 году. Затем запустили м остальные – в Кабанском, Тарбагатайском, Кяхтинском, Хоринском и Джидинском районах.
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