Самую крупную солнечную электростанцию Бурятии готовят к пуску

Торейская солнечная станция станет шестой по счёту в Бурятии и самой мощной
21 декабря специалисты компании «Россети Сибирь» в Джидинском районе Бурятии начнут подготовку к запуску самой мощной в республике солнечной электростанции – Торейской (её мощность – 45 МВт). Для проведения работ по подключению солнечной электростанции необходимо временное ограничение электроснабжения жителей соседнего Закаменского района. Отключение будет проводиться 21 декабря с 11.00 до 18.00. В это время в районе будут работать 50 резервных источников электроснабжения, большую часть из которых обеспечит инвестор, сообщает пресс-служба «Россети Сибирь».
Бурятия в последние годы входит в число флагманов внедрения солнечной энергетики. Широко известен факт, что республика – один из самых солнечных регионов России. Появление на территории региона нового высокотехнологичного объекта генерации станет безусловным стимулом для развития республики и улучшения экологической ситуации в ней. Ввод солнечной электростанции позволит снизить выбросы углекислого газа в атмосферу до 30 000 тонн в год, что, несомненно, пойдет на пользу экологии всей республики и уникальной экосистеме озера Байкал.
Сейчас специалисты «Россети Сибирь» в Бурятии совместно с коллегами из Группы компаний «Хевел» и администрацией Закаменского района готовят электрические и тепловые сети к плановому отключению электроэнергии. Под ограничение попадают как жилые дома, так и социально значимые объекты, в том числе 50 котельных. Для решения проблемы теплоснабжения администрации районов и сельских поселений подключат 21 собственную дизельную электростанцию. Кроме того, ГК «Хевел» дополнительно закупила 26 дизельных электростанций, и в настоящее время при технической поддержке специалистов «Россети Сибирь» они вводятся в эксплуатацию. Кроме того, филиал «Бурятэнерго» также направил в район свои дизельные электростанции мощностью 1300 кВт, 250 кВт и 100 кВт. Таким образом, все котельные района на период проведения работ будут обеспечены электроэнергией от резервных источников.
Всего для проведения работ со стороны филиала «Бурятэнерго» будет задействовано 54 человека и 23 единицы техники.
В Бурятии уже действуют пять солнечных станций совокупной мощностью 70 МВт. В 2017 году была построена Бичурская солнечная электростанция установленной мощностью 10 МВт, которая стала первой в республике. В 2019 г. были запущены станции в Кабанском, Тарбагатайском, Кяхтинском и Хоринском районах. Торейская солнечная станция станет шестой по счету и самой мощной.
Реализация проекта строительства Торейской солнечной электростанции позволит обеспечить более пяти тысяч домохозяйств надежной и экологичной энергией. Среднегодовая сумма налоговых поступлений в местный и региональный бюджеты составит свыше 130 млн рублей ежегодно.
Самую крупную солнечную электростанцию Бурятии готовят к пуску
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