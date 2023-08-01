Суверенный рейтинг Монголии подтверждён на уровне «B»

У страны «стабильный» прогноз



Суверенный кредитный рейтинг Монголии на уровне «В» со «стабильным» прогнозом подтвердило рейтинговое агентство «S&P Global Ratings». Об этом говорится в сообщении на сайте организации, сообщает новостное агентство «Монцамэ».



«S&P Global Ratings» объясняет свою оценку кредитного рейтинга Монголии несколькими причинами. Так, ожидается, что экономика страны, зависящая от сырьевых товаров, вырастет на 5,5% в 2023 году на фоне нормализации доступа к границам с Китаем и восстановления экспорта. Агентство прогнозирует экономические перспективы Монголии как хорошие. В частности, благодаря влиянию прямых иностранных инвестиций в горнодобывающий сектор реальный ВВП будет расти в среднем на 6 процентов в год до 2026 года.



Также инфляция, которая в среднем составила 15,2% в 2022 году, по-прежнему высока, хотя и медленно снижается. Кроме того, высокие процентные ставки являются ограничивающим фактором для потребления.



Экономика Монголии сильно зависит от сырья, экспортируемого в Китай, поэтому она уязвима к внешним рискам. При этом, чтобы увеличить экспортные возможности угля и снизить транспортные расходы, правительство построило объекты инфраструктуры и ввело их в эксплуатацию.



Институциональные и управленческие недостатки послужили сдерживающим фактором для повышения кредитного рейтинга, но ожидается, что развитие политики и стабильность Монголии постепенно улучшатся в будущем.



Кроме этого, прогнозируется, что дефицит бюджета в 2023 году составит 2,6% ВВП. Правительство увеличит расходы на поддержку экономики до выборов 2024 года. Высокие доходы бюджета, которые превысили ожидания, привели к профициту бюджета в размере 1,3% ВВП в 2022 году, который в 2021 году был с дефицитом в размере 2,6% ВВП.



Наряду с сокращением дефицита бюджета, бремя внешнего долга было значительно снижено благодаря высокому номинальному росту ВВП. В 2022 году доля чистого государственного долга в ВВП снизилась примерно на 14 процентных пунктов по сравнению с уровнем 2020 года и достигла 63,6%. Ожидается, что этот показатель составит 57,8% в 2023 году и менее 55% к следующему году. Таким образом, правительство сократит свой дефицит примерно до 2,5 процента ВВП к концу 2024 года.



Рост импорта, значительно опережающий рост экспорта, способствовал снижению положительного сальдо торгового баланса и дефициту счёта текущих операций, который достиг 13,5% ВВП в 2022 году. Однако дефицит текущего счёта, по прогнозам, достигнет 7,7% ВВП к 2025 году, поскольку прямые иностранные инвестиции увеличиваются наряду со снижением уровня внешнего долга. Риски, связанные с внешним долгом Монголии, снижаются за счёт кредитной поддержки со стороны международных клиентов-доноров.



В то время, когда объём добычи на подземном руднике Оюутолгой увеличивается, а экономический рост Китая ускоряется, рост экспорта в ближайшие годы повлияет на улучшение внешней ситуации Монголии, отмечает агентство.



В начале этого года правительство выпустило пятилетние облигации на сумму 650 миллионов долларов США, что позволило ему рефинансировать часть внешнего долга, подлежащего погашению в этом и следующем годах. Общий объём валютных резервов резко сократился до 2,7 миллиарда долларов США в августе 2022 года, но восстановился до 3,8 миллиарда долларов США в конце июня 2023 года из-за восстановления экспорта.



