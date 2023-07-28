Два района Бурятии получат от правительства по 8 с лишним миллионов





Первый получит 8 миллионов 393 тысячи на восстановление дамбы, а также санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, а второй – 8 миллионов 286 тысяч, чтобы привести в порядок автомобильную дорогу. Комиссия будет ходатайствовать об этом перед региональными властями.



- Для обеспечения безопасности и жизнедеятельности людей важно восстановить пострадавшие объекты инфраструктуры, – отметил на заседании Пётр Мордовской.

В пятницу, 28 июля, в правительстве Бурятии состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) под руководством зампреда правительства РБ по вопросам безопасности Петра Мордовского.На совещании рассмотрели вопрос о выделении средств – речь о сумме размером в 16 миллионов 679 тысяч рублей – на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в Бичурском и Джидинском районах.