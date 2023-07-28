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Два района Бурятии получат от правительства по 8 с лишним миллионов

Два района Бурятии получат от правительства по 8 с лишним миллионов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Эти деньги направят на неотложные аварийно-восстановительные работы

В пятницу, 28 июля, в правительстве Бурятии состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) под руководством зампреда правительства РБ по вопросам безопасности Петра Мордовского.

На совещании рассмотрели вопрос о выделении средств – речь о сумме размером в 16 миллионов 679 тысяч рублей – на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в Бичурском и Джидинском районах. 

Первый получит 8 миллионов 393 тысячи на восстановление дамбы, а также санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, а второй – 8 миллионов 286 тысяч, чтобы привести в порядок автомобильную дорогу. Комиссия будет ходатайствовать об этом перед региональными властями.

- Для обеспечения безопасности и жизнедеятельности людей важно восстановить пострадавшие объекты инфраструктуры, – отметил на заседании Пётр Мордовской.
деньги дорога дамба

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