Деньги будут направлены на дороги и сети ЖКХ
Забайкальский край получит казначейские кредиты в размере 3,5 млрд рублей на развитие Читы и Краснокаменска.
- Восемь регионов Дальнего Востока получат порядка 17,8 миллиарда рублей в виде специального казначейского кредита на развитие городов в рамках реализации мастер-планов. Из них Забайкальскому краю одобрено выделение около 3,5 миллиарда рублей. Такое решение принято на президиуме (штабе) правительственной комиссии по региональному развитию, - сообщил в своём Telegram-канале губернатор края Александр Осипов.
Средства будут направлены на строительство и реконструкцию дорог в Чите, модернизацию и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также на капитальный ремонт бассейнов при школах, ремонт учебно-производственной базы техникумов в Краснокаменске.
Механизм казначейских кредитов запущен в 2023 году как продолжение уже действующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов. Оператором программы выступает Фонд развития территорий.
Губернатор Александр Осипов представил мастер-план Читы Владимиру Путину 14 марта на совещании в Улан-Удэ по развитию дальневосточных городов. А в середине мая второй по величине город региона - Краснокаменск - посетил помощник президента Максим Орешкин.
Забайкалью на развитие Читы и Краснокаменска дадут в кредит 3,5 млрд
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