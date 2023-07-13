В Иркутской области появился завод по переработке масличных культур

Экономика, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Свою работу начал цех прессования



Первую линию завода по переработке масличных культур и производству рапсового масла запустили в посёлке Залари Иркутской области. Участие в запуске приняли первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут.



Мощность нового производства составит 50 тысяч тонн сырья в год. На предприятии используют метод прессования и экстракции сырья.



– Сегодня начал свою работу цех прессования, планируется перерабатывать до 150 тонн сырья в сутки. В ближайшее время предстоит наладка оборудования, выравнивание всех производственных процессов. Потом будет запущен цех экстракции, который позволит проводить более глубокую обработку сырья. Запуск такого рода производства крайне важен для Заларинского района в частности и для всего региона в целом, – заявил губернатор области Игорь Кобзев.



Реализовывать продукцию – рапсовое масло – планируется в Китай и разные регионы России. Ожидается, что реализации подлежат также жмых и шрот, образующиеся после производства масла, эта вторичная продукция востребована при производстве кормов для животных на сельскохозяйственных предприятиях. В перспективе также рассматривается вопрос переработки льна, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



