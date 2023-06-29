Власти Бурятии рассказали, как сдерживают цены на квадратные метры



Глава Бурятии представил депутатам Народного Хурала доклад о деятельности правительства. Алексей Цыденов отчитался о работе властей во всех основных сферах в ушедшем 2022 году, а после ответил на вопросы парламентариев.



Одни из них – Тимур Нимаев – отметил, что в республике каждый год дорожает жильё. И поинтересовался, какие меры принимают власти для сдерживания роста цен.



Цыденов, в свою очередь, заявил, что их несколько.



- Это, в первую очередь, не меры со стороны правительства, а рыночные механизмы, которыми руководствуются сами застройщики. Нужно отдать им должное. Ведётся системная работа с застройщиками, поставщиками строительных ресурсов. Жителям республики предоставляют земли на бесплатных условиях, – пояснил глава.



По словам Алексея Цыденова, «квадрат» жилья в Бурятии сейчас один из самых дешёвых в Дальневосточном федеральном округе – по сравнению, к примеру, с Амурской областью с соседнем Забайкальским краем.

