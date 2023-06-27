Бурятия получила ещё 10 млн на лекарства для льготников

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин



В России на закупку лекарственных препаратов для льготников дополнительно выделено около 1,5 млрд рублей. Средства будут направлены на обеспечение бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями и на организацию лечебного питания.



Бурятия получила 10 млн рублей, сообщил глава республики Алексей Цыденов.



- Бурятия получила дополнительно 10 млн рублей на лекарства для льготников. В республике эта мера господдержки предоставляется чуть более 30 тысячам жителей, - написал он в своём Telegram-канале



Кроме того, правительство России проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Всего в 2023 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 48,2 млрд рублей. «Это позволит дополнительно закупить лекарственные препараты для людей, которые получают поддержку от государства. Такая работа должна быть выполнена в полном объёме и в срок», – подчеркнул Михаил Мишустин.



Такая социальная услуга предоставляется:



- детям с инвалидностью;

- взрослым жителям с инвалидностью;

- участникам Великой Отечественной войны;

- гражданам, принимавшим участие в устранении аварии на Чернобыльской АЭС.



Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач.

