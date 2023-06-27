Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин
В России на закупку лекарственных препаратов для льготников дополнительно выделено около 1,5 млрд рублей. Средства будут направлены на обеспечение бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями и на организацию лечебного питания.
Бурятия получила 10 млн рублей, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
- Бурятия получила дополнительно 10 млн рублей на лекарства для льготников. В республике эта мера господдержки предоставляется чуть более 30 тысячам жителей, - написал он в своём Telegram-канале
Кроме того, правительство России проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Всего в 2023 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 48,2 млрд рублей. «Это позволит дополнительно закупить лекарственные препараты для людей, которые получают поддержку от государства. Такая работа должна быть выполнена в полном объёме и в срок», – подчеркнул Михаил Мишустин.
Такая социальная услуга предоставляется:
- детям с инвалидностью;
- взрослым жителям с инвалидностью;
- участникам Великой Отечественной войны;
- гражданам, принимавшим участие в устранении аварии на Чернобыльской АЭС.
Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач.
Бурятия получила ещё 10 млн на лекарства для льготников
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