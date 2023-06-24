Вахтовикам в Бурятии предлагают почти по 170 тысяч в месяц



Представители российской платформы HeadHunter решили узнать, как в разных регионах страны обстоит ситуация с работой вахтовым методом. В целом за два последних месяца таких вакансий в РФ стало почти вдвое (на 91%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, а на Дальнем Востоке – на 76%.



Сильнее всего спрос на вахтовиков (от 100% и более) в мае-июне увеличился в 17 субъектах. В первой пятёрке – Калининградская область (на 196%), Подмосковье (156%), Архангельская область (150%), Москва (129%) и Мурманская область (129%).



При этом «самыми вахтовыми» регионами остаются Башкортостан – на республику приходится 7% всех предложений от работодателей, Иркутская область (5,2%), Красноярский край и столица страны (по 5,1%), а также Свердловская и Челябинская области (по +3,8%).



В ДФО потребность в вахтовиках возросла Забайкалье (на 113%), Амурской области (+109%) и на Сахалине (+100%). Лидером же стал Хабаровский край, где для них есть более 2800 вакансий. В Забайкальском крае таковых свыше 2200, в Амурской области – 1900, в Сахалинской – 470 с лишним.



Работодатели из Бурятии за последние пару месяцев разместили около 1600 таких предложений. По сравнению с прошлым годом спрос на вахту в республике вырос на 92%.



Подобные вакансии чаще всего открывают в отраслях «Строительство, недвижимость, эксплуатация и проектирование» (19,6%), «Металлургия и металлообработка» (11,5%), «Тяжёлое машиностроение» (9,1%), «Автомобильный бизнес» (8,3%), «Нефть и газ» (8,1%), «Добывающая отрасль» (6,4%), а также «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (5,9%).





В ДФО на первом месте – сфера добычи, на втором – строительная, на третьем – металлургия и металлообработка. Сильнее всего работодатели нуждаются в машинистах (12% от всех предложений), водителях (11%), разнорабочих (7%) и сварщиках (6%).



Вахтовикам в России готовы платить в среднем от 102 069 до 160 920 рублей в месяц. В ДФО на высокие заработки могут рассчитывать те, кто трудится на Чукотке, в Магаданской области и Якутии. В Бурятии размер зарплаты на вахте – от 112 644 до 160 920 рублей.

