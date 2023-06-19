С начала года в республике заключили более 2900 договоров жилищного кредитования
За пять месяцев 2023 года – с января по май включительно – в управлении Росреестра по Бурятии зарегистрировали 2923 договора ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. В ведомстве рассказали, что за регистрацией ипотеки электронном виде обратились 2726 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го (2684) заявлений было больше на 1,5%, по сравнению с 2021-ым – на 29% (2106).
Сотрудники Росреестра активно взаимодействуют с кредитными организациями и застройщиками и в соответствии с ведомственной программой цифровой трансформации работают над повышением качества и доступности электронных услуг.
- С января по май государственные регистраторы прав в 98% случаев рассмотрели электронные ипотечные сделки в срок, не превышающий одного рабочего дня, – подчеркнула замруководителя управления Росреестра по Бурятии Ольга Нефедова.
С декабря услуги по государственному кадастровому учёту и регистрации прав стали доступны и на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru). Как и прежде, заявитель может обратиться в Росреестр через личный кабинет https://rosreestr.gov.ru/.
Жители Бурятии стали чаще брать ипотеку
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