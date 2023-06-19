В Иркутской области создадут промкомплекс по производству электрооборудования

Экономика, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Делегация региона завершила работу на ПМЭФ-2023



Создать промышленный комплекс по производству электрооборудования, а на его базе – центр технологических компетенций в сфере электрообеспечения и автоматизации производственных процессов намерены в Иркутской области. Соглашение о реализации этого проекта заключено между правительством Иркутской области и производственным объединением «Радиан» на Петербургском международном экономическом форуме.



– Реализация проекта позволит увеличить объёмы промышленного производства электротехнического оборудования в Иркутской области и решить вопрос технологического импортозамещения. Но главное – это работа с кадрами: будем повышать профессионализм инженерно-технического персонала предприятий региона и привлекательность инженерных и рабочих профессий для молодёжи, - заявил губернатор региона Игорь Кобзев.



Напомним, что делегация Иркутской области завершила работу на XXVI Петербургском международном экономическом форуме. В результате были подписаны 23 соглашения, из них семь с общим объёмом инвестиций 841 млрд рублей.



Петербургский международный экономический форум проходил с 14 по 17 июня. Иркутская область представила в рамках работы общего стенда сибирских регионов «Большая Сибирь» инвестиционные проекты, которые реализуют в регионе. Все они направлены на развитие технологического суверенитета региона и государства в целом.



Самым масштабным стало подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве в вопросах реализации проекта «Создание федерального центра химии в г. Усолье-Сибирское». Общий объем инвестиций в проект в течение 10 лет составит 830 млрд рублей. Центр обеспечит важнейшие решения в сфере развития малотоннажной и среднетоннажной химии, в том числе по видам продукции, которые сейчас в России не производятся, а также будет способствовать укреплению социальной стабильности в регионе. Уже учреждена управляющая компания.



Кроме того, на полях ПМЭФ заключены соглашения о строительстве в Иркутской области завода трансмиссий и редукторов и о создании распределительного центра сельхозпродукции. Также подписаны соглашения с федеральными институтами развития: Российским экспортным центром, Корпорацией МСП, а также пять межрегиональных документов: с Омской, Липецкой, Челябинской и Воронежской областями и Санкт-Петербургом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

