В Бурятии сегодня работает более 500 подростков

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Трудоустроиться могут школьники и студенты от 14 до 18 лет



В Бурятии школьники старших классов и студенты (в возрасте от 14 до 18 лет) могут официально устроиться на работу и получить поддержку из бюджета республики. Это 2250 рублей, увеличенные на районный коэффициент пропорционально отработанным дням.



Сегодня в Бурятии работает более 500 подростков, сообщили в министерстве экономики республики.



Для официального трудоустройства необходимо обратиться в центр занятости по месту проживания со следующими документами:



1. паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

2.заявление с письменным согласием одного из родителей (законных представителей) и разрешение органа опеки и попечительства на трудоустройство (для ребят до 16 лет);

3.справка о состоянии здоровья;

4. индивидуальная программа реабилитации инвалида (для граждан, относящихся к категории инвалидов).



Отметим, рабочий день у подростков длится от 4 до 7 часов в день в зависимости от возраста. Несовершеннолетним при поступлении на работу нельзя устанавливать испытательный срок.



- Подростков запрещено привлекать к работам с вредными или опасными условиями труда, на подземные работы, а также к работе, выполнение которой может причинить вред их здоровью и нравственному развитию, - напомнили в минэкономики.

