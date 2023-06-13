Трудоустроиться могут школьники и студенты от 14 до 18 лет
В Бурятии школьники старших классов и студенты (в возрасте от 14 до 18 лет) могут официально устроиться на работу и получить поддержку из бюджета республики. Это 2250 рублей, увеличенные на районный коэффициент пропорционально отработанным дням.
Сегодня в Бурятии работает более 500 подростков, сообщили в министерстве экономики республики.
Для официального трудоустройства необходимо обратиться в центр занятости по месту проживания со следующими документами:
1. паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
2.заявление с письменным согласием одного из родителей (законных представителей) и разрешение органа опеки и попечительства на трудоустройство (для ребят до 16 лет);
3.справка о состоянии здоровья;
4. индивидуальная программа реабилитации инвалида (для граждан, относящихся к категории инвалидов).
Отметим, рабочий день у подростков длится от 4 до 7 часов в день в зависимости от возраста. Несовершеннолетним при поступлении на работу нельзя устанавливать испытательный срок.
- Подростков запрещено привлекать к работам с вредными или опасными условиями труда, на подземные работы, а также к работе, выполнение которой может причинить вред их здоровью и нравственному развитию, - напомнили в минэкономики.
В Бурятии сегодня работает более 500 подростков
Экономика, Фото:
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