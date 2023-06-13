13 июня

12 июня

Популярное

В Бурятии сегодня работает более 500 подростков

В Бурятии сегодня работает более 500 подростков
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Трудоустроиться могут школьники и студенты от 14 до 18 лет

В Бурятии школьники старших классов и студенты (в возрасте от 14 до 18 лет) могут официально устроиться на работу и получить поддержку из бюджета республики. Это 2250 рублей, увеличенные на районный коэффициент пропорционально отработанным дням.

Сегодня в Бурятии работает более 500 подростков, сообщили в министерстве экономики республики.

Для официального трудоустройства необходимо обратиться в центр занятости по месту проживания со следующими документами:

1. паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
2.заявление с письменным согласием одного из родителей (законных представителей) и разрешение органа опеки и попечительства на трудоустройство (для ребят до 16 лет);
3.справка о состоянии здоровья;
4. индивидуальная программа реабилитации инвалида (для граждан, относящихся к категории инвалидов).

Отметим, рабочий день у подростков длится от 4 до 7 часов в день в зависимости от возраста. Несовершеннолетним при поступлении на работу нельзя устанавливать испытательный срок.

- Подростков запрещено привлекать к работам с вредными или опасными условиями труда, на подземные работы, а также к работе, выполнение которой может причинить вред их здоровью и нравственному развитию, - напомнили в минэкономики. 
работа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сегодня работает более 500 подростков
В Бурятии сегодня работает более 500 подростков
Экономика, 13.06.2023
Трудоустроиться могут школьники и студенты от 14 до 18 лет
Задолженность по зарплате в Бурятии превысила 360 тысяч
Задолженность по зарплате в Бурятии превысила 360 тысяч
Экономика, 07.06.2023
Своих денег никак не могут дождаться сотрудники одной из авиакомпаний
Названы самые популярные маршруты у пассажиров аэропорта Улан-Удэ
Названы самые популярные маршруты у пассажиров аэропорта Улан-Удэ
Экономика, 07.06.2023
За последний месяц услугами аэропорта воспользовались свыше 55 тысяч пассажиров
Сухопутный зерновой терминал в Забайкальске приступил к отгрузкам в Китай
Сухопутный зерновой терминал в Забайкальске приступил к отгрузкам в Китай
Экономика, 06.06.2023
Резидент ТОР «Забайкалье» обеспечил экспорт российского зерна в КНР
В Бурятии падает промышленное производство
В Бурятии падает промышленное производство
Экономика, 06.06.2023
За год оно снизилось более чем на 33%
В Китай через Забайкалье начались поставки зернобобовых
В Китай через Забайкалье начались поставки зернобобовых
Экономика, 05.06.2023
Первая партия сои торжественно прибыла по «Новому сухопутному зерновому коридору»
«Хорошо двигается»: Глава Минвостокразвития заявил о росте турпотока в Бурятию
«Хорошо двигается»: Глава Минвостокразвития заявил о росте турпотока в Бурятию
Экономика, 05.06.2023
По словам Алексея Чекункова, он увеличился почти вдвое
В Бурятии выберут лидеров строительного комплекса
В Бурятии выберут лидеров строительного комплекса
Экономика, 03.06.2023
Стартует профессиональный конкурс для организаций строительной отрасли республики
Жители Бурятии стали меньше разводить хрюшек на убой
Жители Бурятии стали меньше разводить хрюшек на убой
Экономика, 31.05.2023
В республике немного упало свиноводство

В Бурятии люди стали реже и неохотнее искать работу
В Бурятии люди стали реже и неохотнее искать работу
Экономика, 30.05.2023
Активность жителей республики на рынке труда за месяц снизилась

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^