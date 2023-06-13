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Эксперты назвали самых дефицитных специалистов в Бурятии

Эксперты назвали самых дефицитных специалистов в Бурятии
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Кадровый голод в республике усилился 

Представители платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter выяснили, как в Бурятии складывается ситуация с конкуренцией на рынке труда. Уровень дефицита кадров эксперты определяют через соотношение числа резюме и предложений от работодателей. Если на вакансию претендует меньше четырёх человек, можно говорить о нехватке специалистов в той или иной отрасли.

В марте в республике на одну вакансию приходилось 4,2 резюме. В апреле этот показатель начал снижаться и в мае уровень опустился до 3,1, достигнув минимального значения с начала года.

Самый большой кадровый голод в республике сегодня испытывают «Медицина и фармацевтика» (всего 1,3 резюме). Также в списке – «Автомобильный бизнес» (1,6), «Сельское хозяйство» (1,8), «Строительство и недвижимость» (2,1), «Производство и сервисное обслуживание» (2,1), «Добыча сырья» и «Рабочий персонал» (по 2,2), «Спортивные клубы, фитнес и салоны красоты» (2,6), «Транспорт, логистика и перевозки» (2,7), «Розничная торговля», «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 2,8), а также «Продажи и обслуживание клиентов» (2,9 резюме).

Зато в сфере маркетинга, рекламы и PR наметился переизбыток кадров (13,2 резюме на вакансию). Такая же ситуация – в отраслях «Искусство, развлечения и массмедиа» (11,6) и «Административный персонал» (9,5). Специалисты с этой квалификацией сегодня могут испытывать сложности с трудоустройством из-за высокой конкуренции.

- Рынок труда по итогам мая продолжает находиться в состоянии дефицита людей и вновь обновлённого рекорда низкой безработицы. В апреле она составила 3,3%. Впереди – лето, которое считается сложным сезоном для найма сотрудников. Среди дальневосточных регионов самый низкий уровень конкуренции в мае оказался на Чукотке (1), в Еврейской автономной области (2), Приморье (2,4) и Хабаровском крае (2,6), – пояснила руководитель пресс-службы hh.ru на Дальнем Востоке Елизавета Илюшина.
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