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Оборот общепита в Бурятии за год достиг 15 миллиардов рублей

Оборот общепита в Бурятии за год достиг 15 миллиардов рублей
Экономика,  Фото:pixabay.com
За 12 месяцев он вырос на 8%

В Бурятстате рассказали о ситуации в сфере общепита в Бурятии. В ведомстве отметили: рестораны и кафе – это места, где можно вкусно поесть, насладиться приятной атмосферой и пообщаться с друзьями. Туда ходят за положительными эмоциями, возможностью попробовать что-то новое и сменить обстановку..


Оборот заведений общественного питания в республике растёт. В ушедшем 2022 году он составил 14 миллиардов 700 миллионов рублей – или 108% по отношению к 2021 году (в сопоставимых ценах).

- Увеличение оборота заведений общепита отмечалось по малым предприятиям, включая микропредприятия ( в два раза) и организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (на 3,9%), – подчеркнули в Бурятстате. 
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