В Бурятии выберут лидеров строительного комплекса

Стартует профессиональный конкурс для организаций строительной отрасли республики



В Бурятии будет проведён профессиональный конкурс для организаций строительной отрасли «Лидеры строительного комплекса в Республике Бурятия». Участникам предлагается три номинации в области капитального строительства, производства строительных материалов, проектирования, проведения монтажных, строительных и отделочных работ: «Лучшее предприятие производства строительных материалов Республики Бурятия», «Лучшая строительно-монтажная организация Республики Бурятия» и «Лучшая проектная организация Республики Бурятия».



Заявки на участие в конкурсе принимаются с 6 июня по 6 июля. Определение победителей в каждой из номинации осуществляется на основании анализа основных показателей деятельности организаций предыдущего года.



Результаты конкурса будут объявлены в период празднования Дня строителя, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.



Возрастное ограничение: 18+.

