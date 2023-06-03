Стартует профессиональный конкурс для организаций строительной отрасли республики
В Бурятии будет проведён профессиональный конкурс для организаций строительной отрасли «Лидеры строительного комплекса в Республике Бурятия». Участникам предлагается три номинации в области капитального строительства, производства строительных материалов, проектирования, проведения монтажных, строительных и отделочных работ: «Лучшее предприятие производства строительных материалов Республики Бурятия», «Лучшая строительно-монтажная организация Республики Бурятия» и «Лучшая проектная организация Республики Бурятия».
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 6 июня по 6 июля. Определение победителей в каждой из номинации осуществляется на основании анализа основных показателей деятельности организаций предыдущего года.
Результаты конкурса будут объявлены в период празднования Дня строителя, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
Возрастное ограничение: 18+.
В Бурятии выберут лидеров строительного комплекса
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