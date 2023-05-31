Жители Бурятии стали меньше разводить хрюшек на убой

В республике немного упало свиноводство



В Бурятстате рассказали о производстве основных продуктов животноводства в Бурятии в ушедшем 2022 году. Всего на убой пошло 42600 тонн скотины и птицы – на 0,9% больше, чем в 2021-ом.



Свыше половины – 52,5% – при этом приходится на свиноводство и 40,7% – на мясное скотоводство. Однако производство свиней за год уменьшилось на 0,8%, а КРС, напротив, увеличилось на 2,4%.



Кроме того, в 2022-ом в республики произвели 91 с половиной тысячу тонн молока (91,4% к 2021-му) и 93 миллиона 300 тысяч яиц (98,9%).



Доля товарного сектора – сельскохозяйственных организаций, крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей – в производстве скота и птицы на убой составила 58,5%, а яиц – 81,7%. Основные производители молочки – хозяйства населения (85,2% от общего объёма).

