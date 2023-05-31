В республике немного упало свиноводство
В Бурятстате рассказали о производстве основных продуктов животноводства в Бурятии в ушедшем 2022 году. Всего на убой пошло 42600 тонн скотины и птицы – на 0,9% больше, чем в 2021-ом.
Свыше половины – 52,5% – при этом приходится на свиноводство и 40,7% – на мясное скотоводство. Однако производство свиней за год уменьшилось на 0,8%, а КРС, напротив, увеличилось на 2,4%.
Кроме того, в 2022-ом в республики произвели 91 с половиной тысячу тонн молока (91,4% к 2021-му) и 93 миллиона 300 тысяч яиц (98,9%).
Доля товарного сектора – сельскохозяйственных организаций, крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей – в производстве скота и птицы на убой составила 58,5%, а яиц – 81,7%. Основные производители молочки – хозяйства населения (85,2% от общего объёма).
Жители Бурятии стали меньше разводить хрюшек на убой
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 31.05.2023
В республике немного упало свиноводство
Активность жителей республики на рынке труда за месяц снизилась
Вместо огромного дракона вагон украсили фотографии местных экоактивистов
Приток впервые превысил отток
Экономика, 29.05.2023
Тогда газа хватит для Бурятии и Забкрая, уверен олигарх
Экономика, 29.05.2023
Эксперты подсчитали, сколько остаётся на жизнь у жителей республики, воспитывающих двоих детей
Экономика, 26.05.2023
Размер задолженности превысил 530 млн
Экономика, 26.05.2023
Большинство новых домов возводят в столице республики
Экономика, 25.05.2023
Предложение об увеличении рабочей недели до шести дней уже направлено в Минтруд
Экономика, 24.05.2023
Они едут в Подмосковье и российскую столицу
Но ради его преображения придётся снести детский технопарк и жилые дома и даже засыпать протоку
Дороже всего при этом обойдётся блюдо их баранины
На первом месте – страх потери источника дохода
Экономика, 21.05.2023
Помимо этого, в стране утвердили строительство ещё девяти кампусов
Экономика, 19.05.2023
В 2022-2023 гг. выделяется 281,9 млн рублей