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Бурятия стала лидером в ДФО по долгам перед бизнесом

Бурятия стала лидером в ДФО по долгам перед бизнесом
Экономика, 
Размер задолженности превысил 530 млн

Бурятия стала лидером среди регионов Дальневосточного федерального округа по задолженности перед бизнесом в связи с исполнением государственных и муниципальных контрактов. Об этом сообщило управление Генпрокуратуры РФ по ДФО.

- Развитию бизнеса и своевременному выполнению экономических и социальных обязательств препятствует несвоевременность расчётов за произведённые товары и оказанные услуги для государственных и муниципальных нужд. В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры установлено, что долги перед предпринимателями сохраняются во всех регионах округа. Лидерами по размеру задолженности являлись Республика Бурятия (более 530 млн. рублей), Забайкальский край (184,3 млн. рублей), Амурская область (134,8 млн. рублей), ЕАО (77,2 млн рублей) и Сахалинская область (65,2 млн рублей), - говорится в сообщении.

После прокурорского вмешательства хозяйствующим субъектам в округе выплатили в общей сложности 780 млн. рублей.

Так, по итогам рассмотрения представления, внесенного заместителю председателя правительства Бурятии, погашена задолженность медицинских учреждений перед поставщиками на сумму более 450 млн рублей.

В Забайкальском крае ликвидированы долги медицинских учреждений: ГУЗ «Краевая клиническая больница» и ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр» перед контрагентами в размере более 80 млн рублей.

В Хабаровском крае КГБУ «Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций» по требованию прокуратуры произвело расчет с 27 предпринимателями в размере 66 млн рублей за поставленные медицинские препараты и изделия.

Свыше 48 млн рублей погасило ГБУЗ «Смирныховская ЦРБ» Сахалинской области перед коммерческой организацией за оказание услуг по поставке облучателей-рециркуляторов.

По представлению Генеральной прокуратуры РФ, внесённому губернатору Магаданской области, перед предпринимателями, которые поставляли медицинские изделия и препараты в лечебные учреждения области, погашена задолженность в сумме 42 млн рублей.

В большинстве регионов распространённым видом задолженности являются долги бюджетных учреждений за потребленные коммунальные услуги. Произведена оплата за потребленные ресурсы коммунальным предприятиям в Республиках Бурятия и Саха (Якутия), Сахалинской области и Еврейской автономной области.

В связи с невыполнением требований законодательства, регламентирующих порядок оплаты по государственным и муниципальным контрактам, виновные лица привлечены к административной ответственности.

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