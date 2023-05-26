26 мая

25 мая

Популярное

В Бурятии продолжают активно застраивать пригородные районы

В Бурятии продолжают активно застраивать пригородные районы
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Большинство новых домов возводят в столице республики

За четыре месяца 2023 года – с января по апрель – в Бурятии ввели в эксплуатацию 893 жилых дома (3075 квартир) общей площадью в 208 300 квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го этот показатель увеличился в 1,7 раза, сообщили в пресс-службе Бурятстата.



За счёт собственных и заёмных средств жители республики возвели частные дома общей площадью в 89 200 «квадратов». Это 42,8% от общего объёма. Примерная четверть построек (21 тысяча квадратных метров) находится на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства – в СНТ и ДНТ.

Основная доля (70,3%) введённого в республике жилья приходится на Улан-Удэ. Среди районов лидируют пригородные Иволгинский (9,7%) и Тарбагатайский (5,3%), а также Кабанский (3,2%) и Заиграевский (2,5%).
строительство жилье Бурятстат

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Большинство улан-удэнцев против введения шестидневной рабочей недели
Большинство улан-удэнцев против введения шестидневной рабочей недели
Экономика, 25.05.2023
Предложение об увеличении рабочей недели до шести дней уже направлено в Минтруд
Жители Бурятии продолжают бегство на запад России
Жители Бурятии продолжают бегство на запад России
Экономика, 24.05.2023
Они едут в Подмосковье и российскую столицу 
Жителям Бурятии придётся выложить около 3000 рублей за пикник с шашлыком
Жителям Бурятии придётся выложить около 3000 рублей за пикник с шашлыком
Экономика, 22.05.2023
Дороже всего при этом обойдётся блюдо их баранины

Работающие улан-удэнцы рассказали о главных страхах
Работающие улан-удэнцы рассказали о главных страхах
Экономика, 22.05.2023
На первом месте – страх потери источника дохода
Улан-удэнский студенческий кампус построят по адресной программе
Улан-удэнский студенческий кампус построят по адресной программе
Экономика, 21.05.2023
Помимо этого, в стране утвердили строительство ещё девяти кампусов
Стало известно, кому в Бурятии охотнее всего повышают зарплаты
Стало известно, кому в Бурятии охотнее всего повышают зарплаты
Экономика, 19.05.2023
Самая заметная прибавка оказалась у продажников и IT-шников 
Аэропорт «Байкал» готовится побить рекорд по объёму грузоперевозок
Аэропорт «Байкал» готовится побить рекорд по объёму грузоперевозок
Экономика, 18.05.2023
За 4,5 месяца в Улан-Удэ уже обработали 75% объёмов 2022 года
Районам Бурятии дополнительно выделили 100 млн на дороги
Районам Бурятии дополнительно выделили 100 млн на дороги
Экономика, 17.05.2023
Деньги направлены на ремонт и содержание местных дорог
На содержание дорог в Бурятии выделили 777 миллионов рублей
На содержание дорог в Бурятии выделили 777 миллионов рублей
Экономика, 16.05.2023
На ремонт же планируется потратить более 14 миллиардов рублей
Жителей Бурятии продолжают радовать растущими зарплатами
Жителей Бурятии продолжают радовать растущими зарплатами
Экономика, 16.05.2023
В Бурятстате заявили, что за год они увеличились на 17,6%
В Бурятии назвали районы, где строят больше всего жилья
В Бурятии назвали районы, где строят больше всего жилья
Экономика, 15.05.2023
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём сданного в эксплуатацию жилья увеличился в 1,9 раза

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^