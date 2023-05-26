В Бурятии продолжают активно застраивать пригородные районы

Большинство новых домов возводят в столице республики
За четыре месяца 2023 года – с января по апрель – в Бурятии ввели в эксплуатацию 893 жилых дома (3075 квартир) общей площадью в 208 300 квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го этот показатель увеличился в 1,7 раза, сообщили в пресс-службе Бурятстата.
За счёт собственных и заёмных средств жители республики возвели частные дома общей площадью в 89 200 «квадратов». Это 42,8% от общего объёма. Примерная четверть построек (21 тысяча квадратных метров) находится на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства – в СНТ и ДНТ.
Основная доля (70,3%) введённого в республике жилья приходится на Улан-Удэ. Среди районов лидируют пригородные Иволгинский (9,7%) и Тарбагатайский (5,3%), а также Кабанский (3,2%) и Заиграевский (2,5%).
Предложение об увеличении рабочей недели до шести дней уже направлено в Минтруд
Они едут в Подмосковье и российскую столицу
Дороже всего при этом обойдётся блюдо их баранины
На первом месте – страх потери источника дохода
Помимо этого, в стране утвердили строительство ещё девяти кампусов
В 2022-2023 гг. выделяется 281,9 млн рублей
Самая заметная прибавка оказалась у продажников и IT-шников
За 4,5 месяца в Улан-Удэ уже обработали 75% объёмов 2022 года
Состоялась 42-я сессия горсовета
Деньги направлены на ремонт и содержание местных дорог
На ремонт же планируется потратить более 14 миллиардов рублей
В Бурятстате заявили, что за год они увеличились на 17,6%
Соседние регионы оказались выше республики
Ремонт начался на Селенгинском мосту
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём сданного в эксплуатацию жилья увеличился в 1,9 раза