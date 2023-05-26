В Бурятии продолжают активно застраивать пригородные районы

Большинство новых домов возводят в столице республики





За четыре месяца 2023 года – с января по апрель – в Бурятии ввели в эксплуатацию 893 жилых дома (3075 квартир) общей площадью в 208 300 квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го этот показатель увеличился в 1,7 раза, сообщили в пресс-службе Бурятстата.За счёт собственных и заёмных средств жители республики возвели частные дома общей площадью в 89 200 «квадратов». Это 42,8% от общего объёма. Примерная четверть построек (21 тысяча квадратных метров) находится на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства – в СНТ и ДНТ.Основная доля (70,3%) введённого в республике жилья приходится на Улан-Удэ. Среди районов лидируют пригородные Иволгинский (9,7%) и Тарбагатайский (5,3%), а также Кабанский (3,2%) и Заиграевский (2,5%).