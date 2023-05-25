Предложение об увеличении рабочей недели до шести дней уже направлено в Минтруд
Инициатива о введении в стране шестидневной рабочей недели не находит поддержки ни в бизнес-сообществе, ни среди жителей Улан-Удэ. Идею поддерживает только 6% работодателей и 9% горожан, показал опрос сервиса SuperJob.
Увеличить рабочую неделю до шести дней предложила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Ассоциация внесла соответствующее предложения в Минтруд. По мнению авторов инициативы, это повысит прочность российской экономики и поможет достичь технологического прорыва в условиях санкций.
Однако бизнес-сообщество не согласно с такой концепцией: за шестидневку выступает только 6% работодателей, чьи компании трудятся по пятидневному графику, тогда как за то, чтобы оставить всё как есть, — 54%. «При таком напряжённом графике у людей просто пропадёт интерес работать, и показатели, наоборот, понизятся», — комментируют менеджеры по персоналу. Почти в каждой третьей компании (31%) высказались в поддержку не шестидневки, а четырёхдневки.
Большинство жителей Улан-Удэ (82%) тоже не поддерживает инициативу ассоциации предпринимателей. В числе аргументов — несоответствие предлагаемой меры трудовому законодательству и современным научным данным о физиологии труда: «Чтобы добиваться прорывов, нужно не увеличивать количество рабочих дней, а повышать производительность труда».
Только 9% опрошенных одобряют введение шестидневки: в комментариях они напоминают о необходимости помочь стране преодолеть возникшие трудности.
Сторонников введения дополнительного рабочего дня больше всего среди старшего поколения (13%), а противников — среди горожан в возрасте от 35 до 44 лет (85%). Мужчины одобряют введение шестидневки чаще женщин (11% против 5% соответственно). Респонденты с доходом свыше 80 тысяч рублей в месяц выступают за инициативу чуть чаще тех, кто зарабатывает меньше (10 и 6%).
Большинство улан-удэнцев против введения шестидневной рабочей недели
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