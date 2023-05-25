25 мая

24 мая

Популярное

Большинство улан-удэнцев против введения шестидневной рабочей недели

Большинство улан-удэнцев против введения шестидневной рабочей недели
Экономика,  Фото:pixabay.com
Предложение об увеличении рабочей недели до шести дней уже направлено в Минтруд

Инициатива о введении в стране шестидневной рабочей недели не находит поддержки ни в бизнес-сообществе, ни среди жителей Улан-Удэ. Идею поддерживает только 6% работодателей и 9% горожан, показал опрос сервиса SuperJob.

Увеличить рабочую неделю до шести дней предложила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Ассоциация внесла соответствующее предложения в Минтруд. По мнению авторов инициативы, это повысит прочность российской экономики и поможет достичь технологического прорыва в условиях санкций.

Однако бизнес-сообщество не согласно с такой концепцией: за шестидневку выступает только 6% работодателей, чьи компании трудятся по пятидневному графику, тогда как за то, чтобы оставить всё как есть, — 54%. «При таком напряжённом графике у людей просто пропадёт интерес работать, и показатели, наоборот, понизятся», — комментируют менеджеры по персоналу. Почти в каждой третьей компании (31%) высказались в поддержку не шестидневки, а четырёхдневки.

Большинство жителей Улан-Удэ (82%) тоже не поддерживает инициативу ассоциации предпринимателей. В числе аргументов — несоответствие предлагаемой меры трудовому законодательству и современным научным данным о физиологии труда: «Чтобы добиваться прорывов, нужно не увеличивать количество рабочих дней, а повышать производительность труда».

Только 9% опрошенных одобряют введение шестидневки: в комментариях они напоминают о необходимости помочь стране преодолеть возникшие трудности.

Сторонников введения дополнительного рабочего дня больше всего среди старшего поколения (13%), а противников — среди горожан в возрасте от 35 до 44 лет (85%). Мужчины одобряют введение шестидневки чаще женщин (11% против 5% соответственно). Респонденты с доходом свыше 80 тысяч рублей в месяц выступают за инициативу чуть чаще тех, кто зарабатывает меньше (10 и 6%).


работа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Большинство улан-удэнцев против введения шестидневной рабочей недели
Большинство улан-удэнцев против введения шестидневной рабочей недели
Экономика, 25.05.2023
Предложение об увеличении рабочей недели до шести дней уже направлено в Минтруд
Жители Бурятии продолжают бегство на запад России
Жители Бурятии продолжают бегство на запад России
Экономика, 24.05.2023
Они едут в Подмосковье и российскую столицу 
Центр Улан-Удэ изменится до неузнаваемости через несколько лет
Центр Улан-Удэ изменится до неузнаваемости через несколько лет
Экономика, 22.05.2023
Но ради его преображения придётся снести детский технопарк и жилые дома и даже засыпать протоку
Жителям Бурятии придётся выложить около 3000 рублей за пикник с шашлыком
Жителям Бурятии придётся выложить около 3000 рублей за пикник с шашлыком
Экономика, 22.05.2023
Дороже всего при этом обойдётся блюдо их баранины

Работающие улан-удэнцы рассказали о главных страхах
Работающие улан-удэнцы рассказали о главных страхах
Экономика, 22.05.2023
На первом месте – страх потери источника дохода
Улан-удэнский студенческий кампус построят по адресной программе
Улан-удэнский студенческий кампус построят по адресной программе
Экономика, 21.05.2023
Помимо этого, в стране утвердили строительство ещё девяти кампусов
Стало известно, кому в Бурятии охотнее всего повышают зарплаты
Стало известно, кому в Бурятии охотнее всего повышают зарплаты
Экономика, 19.05.2023
Самая заметная прибавка оказалась у продажников и IT-шников 
Аэропорт «Байкал» готовится побить рекорд по объёму грузоперевозок
Аэропорт «Байкал» готовится побить рекорд по объёму грузоперевозок
Экономика, 18.05.2023
За 4,5 месяца в Улан-Удэ уже обработали 75% объёмов 2022 года
Районам Бурятии дополнительно выделили 100 млн на дороги
Районам Бурятии дополнительно выделили 100 млн на дороги
Экономика, 17.05.2023
Деньги направлены на ремонт и содержание местных дорог
На содержание дорог в Бурятии выделили 777 миллионов рублей
На содержание дорог в Бурятии выделили 777 миллионов рублей
Экономика, 16.05.2023
На ремонт же планируется потратить более 14 миллиардов рублей
Жителей Бурятии продолжают радовать растущими зарплатами
Жителей Бурятии продолжают радовать растущими зарплатами
Экономика, 16.05.2023
В Бурятстате заявили, что за год они увеличились на 17,6%

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^