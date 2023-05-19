Стало известно, кому в Бурятии охотнее всего повышают зарплаты

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Самая заметная прибавка оказалась у продажников и IT-шников



Ближайшее воскресенье, 21 мая – День защиты от безработицы, который отмечается в России с 1992 года. В преддверии этой даты представители крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter решили узнать, какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда в Бурятии и кому из них охотнее всего повышают жалованье.



Сравнительный анализ вакансий и работодательского спроса показал, что в последний месяц самый высокий спрос была на рабочий персонал (32% от общего числа вакансий). На втором месте – специалисты по продажам и обслуживанию клиентов (22%, или каждое пятое предложение). На третьем – сразу три сферы. Это «Производство и сервисное обслуживание», «Строительство и недвижимость» и «Транспорт, логистика и перевозки» (по 20%).



По сравнению с началом текущего года сильнее всего средние зарплаты выросли в области продаж – почти на 55 тысяч рублей. Далее идёт сфера информационных технологий (почти на 35 тысяч).



Неплохая прибавка – на 31 тысячу 832 рубля – и у тех, кто занимается автомобильным бизнесом. Также в топ-5 лидеров по росту зарплат с начала года вошли сфера «Добыча сырья» (на 21 515 рублей) и «Наука, образование» (15 458).

