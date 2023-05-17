Горсовет Улан-Удэ принял отчёт об исполнении бюджета за 2022 год

Состоялась 42-я сессия горсовета



17 мая на 42-й сессии Улан-Удэнского городского совета депутаты приняли отчёт об исполнении городского бюджета 2022 года.



Всего за прошедший год поступило в бюджет более 21 млрд рублей, в том числе безвозмездные поступления составили 16 млрд рублей, налоговые и неналоговые доходы – пять млрд рублей.



Плановые значения по доходам выполнены на 100,1%.



Расходы составили 22 млрд рублей. Дефицит бюджета – 476 млн рублей.



- В 2022 году по сравнению с 2021 годом объём собственных доходов увеличился на 632 млн рублей, в том числе налоговые поступления выросли на 541 млн за счёт увеличения поступлений на налоговые доходы физлиц, по налогам, взымаемым по упрощённой системе налогообложения, патентной системе и по налогу имущества физических лиц. Неналоговые поступления увеличились на 90 млн за счёт увеличения поступлений по исполнительным листам от министерства финансов Бурятии в счёт возмещения убытков за счёт казны республики. Также по урегулированию расчётов между бюджетами РФ по распределённым доходам, - сообщила заммэра Улан-Удэ – председатель комитета по финансам Татьяна Базякина.



Значительный объём средств направили на программы обеспечения качества и комфортной среды проживания – всего 7,2 млрд рублей. Из них 3,9 млрд выделены на реконструкцию левобережных очистных сооружений. По строительству и реконструкции инженерных сетей центральной части из бюджета города профинансировано 996 млн рублей. На реконструкцию системы теплоснабжения посёлка Стеклозавод ушло 529,5 млн рублей.



Текущие расходы составили 727 млн рублей. Это уборка территорий, содержание объектов благоустройства, кладбищ уличное освещение и т.д.



Транспортную инфраструктуру профинансировали на 1 млрд 195 млн рублей. В МУП «Городские маршруты» перечислены 725 млн рублей, в том числе 517 млн ушли на оплату за поставленные новые автобусы «Волгабас», а 182 млн рублей – субсидии перевозчику.



В МУП «Управление трамвая» поступило 227 млн рублей. Из них 20 млн – на ремонт аварийных участков трамвайных путей, а остальные средства – на субсидирование затрат по перевозке населения.



Также продолжено финансирование по внедрению интеллектуальной транспортной системы – 115,5 млн рублей.



На программу обеспечения доступным жильём и развитие дорожной сети расходы составили 1 млрд 955 млн рублей. Из них 810 млн направлены на ремонт дорог, а на переселение граждан из аварийного жилья ушло 1 млрд 25 млн рублей.



Базякина отметила, что приоритетами бюджетной политики города остаётся обеспечение деятельности социальной сферы, благоустройство, развитие инфраструктуры и транспорта.



Депутаты утвердили проект исполнения бюджета за 2022 год единогласным решением.



- Вопросы возникали на совместном заседании комитетов, мы все их разобрали. Сегодня утром ко Дню депутата на все вопросы ответили, в письменном виде всё разъяснили. В прошлом году очень много работы было сделано, то что мы обсуждали ещё в 2022 году, - прокомментировал председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев







