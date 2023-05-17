Поручение отдал глава Алексей Цыденов
100 млн рублей дополнительно будет выделено районам Бурятии из республиканского бюджета на ремонт и содержание местных дорог. Соответствующее поручение дал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Средства будут распределены по всем муниципальным образованиям республики.
- Средства будут распределяться всем муниципалитетам. Районные администрации сами будут решать с учётом мнения местных жителей какие работы, в рамках содержания необходимо провести на местных участках дорог, - отметил Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», всего на содержание дорог в Бурятии в 2023 году из республиканского бюджета выделено 777 млн рублей. На эти средства будет проведен ямочный ремонт, обновлена дорожная разметка, восстановлены изношенные верхние слои асфальта, дорожные знаки и верхний слой дорожного полотна на гравийных дорогах.
В целом на реконструкцию, капремонт и ремонт дорог в республике направлено из федерального и регионального бюджетов – 14,2 млрд. рублей.
Районам Бурятии дополнительно выделили 100 млн на дороги
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