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Районам Бурятии дополнительно выделили 100 млн на дороги

Районам Бурятии дополнительно выделили 100 млн на дороги
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Поручение отдал глава Алексей Цыденов

100 млн рублей дополнительно будет выделено районам Бурятии из республиканского бюджета на ремонт и содержание местных дорог. Соответствующее поручение дал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Средства будут распределены по всем муниципальным образованиям республики.

- Средства будут распределяться всем муниципалитетам. Районные администрации сами будут решать с учётом мнения местных жителей какие работы, в рамках содержания необходимо провести на местных участках дорог, - отметил Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», всего на содержание дорог в Бурятии в 2023 году из республиканского бюджета выделено 777 млн рублей. На эти средства будет проведен ямочный ремонт, обновлена дорожная разметка, восстановлены изношенные верхние слои асфальта, дорожные знаки и верхний слой дорожного полотна на гравийных дорогах.

В целом на реконструкцию, капремонт и ремонт дорог в республике направлено из федерального и регионального бюджетов – 14,2 млрд. рублей.
бюджет дороги

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