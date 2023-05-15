Бурятия вошла в 15 худших регионов в социально-экономическом рейтинге

Соседние регионы оказались выше республики
По итогам 2022 года Бурятия заняла 72 место из 85 возможных в рейтинге социально-экономического положения регионов. Ежегодное исследование представило РИА Новости.
Республика никак не может выбраться из восьмой десятки: годом ранее она занимала ту же 72-ю строчку, до этого была на 73-м месте.
- В рейтинге учитывались объёмы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета, также важные показатели социальной сферы - отношение доходов населения к стоимости потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни и другие, - поясняет РИА Новости.
По итогам 2022 года Бурятия набрала 28,738 баллов. Для сравнения, у самых развитых регионов – больше 80 баллов. Впрочем, общее число баллов республики слегка выросло: годом ранее было 28,569.
Традиционно в лидерах рейтинга - Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. За ними идут Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область, Ямало-Ненецкий автономный округ.
В первую двадцатку регионов с баллом 58 и выше вошли Свердловская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Красноярский край, Тюменская область, Самарская область, Нижегородская область, Челябинская область, Республика Башкортостан, Кемеровская область, Иркутская область и Ростовская область. Все эти регионы, за исключением Иркутской и Кемеровской областей, уже входили в двадцатку лучших по итогам 2021 года.
Ближайший сосед республики – Иркутская область (58,569 баллов) – улучшила свои позиции в рейтинге, перейдя с 21 места на 18 позицию.
Забайкальский край занял в рейтинге 69 место (29,574 баллов), опередив Бурятию на три позиции.
Из дальневосточных регионов Бурятия опережает лишь Камчатский край, Магаданскую область, Чукотку и Еврейскую автономную область.
Что касается самых-самых аутсайдеров рейтинга – это 83, 84 и 85 места, то туда вошли Тыва (15,262 баллов), Калмыкия (13,836 баллов) и Еврейская автономная область с рейтингом (12,252).
Бурятия вошла в 15 худших регионов в социально-экономическом рейтинге
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