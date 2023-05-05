В Бурятии 28 тысяч человек работают во вредных и опасных условиях

Большинство из них занимаются добычей полезных ископаемых



В Бурятстате рассказали, сколько жителей республики работают во вредных и опасных условиях. В ушедшем 2022 году таковых насчитывалось 28 тысяч, или 46,7% работников всех обследованных организаций и предприятий (за исключением субъектов малого предпринимательства).



При этом большинство – 70,5% – занимаются добычей полезных ископаемых, 54% – водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, 51,1% – строительством. Ещё 49,6% трудятся на обрабатывающих производствах, 45,6 % – специалисты по обеспечению электрической энергией, газом и паром и по обслуживанию систем кондиционирования воздуха, 41,1% – по транспортировке и хранению, 34,1% – в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства.



В опасных условиях, по данным за 2022-ой, на хлеб зарабатывали 19,9% женщин (годом ранее, в 2021-ом, их было 20,3 %). Из них 35,2% числились в организациях водоснабжения, водоотведения и по сбору мусора, 29,7% – на обрабатывающих предприятиях, 22,8% – в компаниях по добыче полезных ископаемых, 19,6% – по обеспечению электроэнергией, газом и паром, 15,8% – сельхозорганизациях, 9,4% занимались транспортировкой и хранением и порядка 5% были заняты в сфере строительства.



Каждый пятый, по информации Бурятстата, испытывал влияние шума, ультразвука и инфразвука. Тех, кто подвергался их влиянию, а также воздействию химических факторов, аэрозолей (преимущественно – фиброгенного действия), вибрации (общей и локальной), неионизирующего излучения, биологического фактора и световой среды, за год стало меньше.



Физические перегрузки испытывали 14 500 человек (в 2021-ом – 12 тысяч), включая 6,9% женщин. На работе, связанной с напряжённостью процесса, трудились 2600 человек, или 4,4 %.



В частных организациях доля таких сотрудников на 6,8% выше, чем в государственных. Законным правом на дополнительный отпуск воспользовались 28,4% занятых во вредных условиях, а молоко «за вредность» и другие продукты получили 18,8%. Ещё 44% дали повышенную зарплату.



